Influencer Dan Mendes desabafa sobre os nãos que recebeu até seu primeiro show de comédia

Nova promessa do humor fez seu caminho na web abordando pautas raciais

“Dan Mendes – Por trás das câmeras O SHOW”, é o primeiro show de comédia do influenciador digital e humorista Dan Mendes. O local que receberá o espetáculo é o Teatro Miguel Falabella, no Rio de Janeiro. Apesar do sucesso, o influencer confessa não ter sido fácil chegar onde chegou.

Negro e do subúrbio do Rio de Janeiro, seu caminho na web começou abordando pautas raciais. Logo depois, mudou o seu conteúdo para o humor e viu a carreira decolar. Mesmo com toda visibilidade conquistada, recebeu muitos “nãos” em sua trajetória.

Para Dan Mendes não foi fácil chegar onde chegou

O influenciador, que hoje alcança mais de 650 mil seguidores no Instagram, declara que analisando sua trajetória é impossível não fazer um recorte racial, já que quando se é negro, surgem dificuldades bem mais específicas no caminho, e a validação foi uma delas. “O que me fez continuar, foi acreditar no meu talento e nas coisas que eu fazia”, diz.

Dan Mendes e sua família

Hoje, se sente orgulhoso de lotar um teatro e ver a alegria do público ao assistir seu espetáculo. Durante o show, o jovem trouxe os famosos personagens que ganharam o coração dos internautas, histórias de sua cidade natal, situações cômicas, claro, com grandes inspirações e referências. Além disso, também inovou ao trazer a cada ato, uma coreografia acompanhada do balé.

A cada ato, uma coreografia acompanhada do balé

“O espetáculo foi surpreendente. As pessoas puderam conhecer um pouco da minha história, a minha relação com a minha família e algumas facetas artísticas. Estou muito feliz. Sem dúvidas, é o maior projeto da minha carreira”, declara Dan.