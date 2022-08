‘Infelizmente, tem muito jogador próximo a Bolsonaro. É um meio conservador’, diz Marcos Uchôa

Uchôa é o convidado de Mauricio Meirelles do quadro Achismos em seu canal de youtube

Marcos Uchôa é o convidado de Mauricio Meirelles do quadro Achismos em seu canal de youtube. Durante a entrevista, o jornalista criticou jogadores de futebol por não terem participado de campanhas a favor da vacinação e disse que eles não fizeram, pois são próximos ao presidente Jair Bolsonaro.

“O jogador é cidadão e vivemos juntos em uma sociedade. Jogador famoso tem espaço muito maior de repercussão e em alguns momentos tem que ajudar a sociedade, sim. Na pandemia, eles tinham que ter participado de campanha a favor de vacinação. Eles têm um peso. Infelizmente, tem muito jogador próximo a Bolsonaro. Futebol é muito conservador, muito amiguinho do Bolsonaro. Eles foram mal neste aspecto. Não acho que eles necessitem se posicionar politicamente, todo mundo tem direito de gostar de um ou de outro, mas em alguns momentos acho que é importante que as pessoas usem essa voz”.



No bate papo com Meirelles, Uchôa falou de seu começo no jornalismo, das histórias de bastidores, da qualidade do jornalismo nos dias atuais e dos riscos de os jornalistas virarem midiáticos em redes sociais.