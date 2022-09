Inaugurada a 114ª loja da Kings Sneakers em Rio Verde com muito estilo

Rede de franquias de vestuário cresce de forma acelerada em todo Brasil

A Kings Sneakers promoveu mais uma inauguração de uma loja no País. Desta vez o local foi a goiana Rio Verde. A nova franquia da rede fica no número 1044, Quadra 15, Lote A, Loja 133, Residencial Jardim Campestre, Buriti Shopping.

Todas as lojas Kings contam com três novidades para seus clientes realizarem as compras: o sistema Addi que você consegue parcelar suas compras no Pix; o Kings Club, um clube de benefícios que gera cashback em todas as suas compras; e o cartão de crédito da Credz.

A Kings é uma loja de streetwear fundada por Igor Morais, que atualmente conta com mais de 100 lojas espalhadas por todo o Brasil. A marca visa levar estilo, qualidade e conforto em forma de vestuário para todos os clientes.