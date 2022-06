Inauguração da Unimed em Itu: Hospital conta com tecnologia de ponta e assinatura da Construtora Baggio

A inauguração do Hospital da Unimed, localizado entre as cidades Itu e Salto, será na próxima quarta-feira (29)

Ser operado por médicos renomados com o auxílio de robôs, aparelhos em touch, e aplicativos que garantem a segurança dos seus dados é possível agora em Itu. Tecnologia de ponta fará parte do novo complexo do Hospital Unimed Salto/Itu que será inaugurado no próximo dia 29. Localizado estrategicamente entre as cidades de Itu e Salto, o centro de saúde contará com uma equipe médica formada com diversas especialidades, um time de colaboradores treinados em nutrição, fisioterapia, entre outros, com de fácil acesso aos habitantes tanto de Salto quanto de Itu, e que vai beneficiar mais de 15 cidades nas proximidades.

Hospital Unimed Itu/Salto, fica localizado estrategicamente entre as duas cidades

A Unimed é considerada uma das 20 marcas que mais se destacaram na pandemia. A estrutura do novo hospital da Unimed Salto/Itu, que está sendo construída pela Construtora Baggio, contará com uma extensão de 26.000 m², com toda a infraestrutura de especialidades de emergência. Serão mais de 78 leitos para internação, 20 de UTI neopediátrica e 9 leitos de Hospital Dia, incluindo também 12 salas cirúrgicas.

Toda a entrega da obra é garantida pelo Selo Baggio, ou seja, a estrutura, design e funcionamento do prédio é certificado pela Construtora. A Baggio vem se mostrando forte em diversas regiões do país, principalmente no centro-oeste, sudeste e sul. A construtora que nasceu em Curitiba e se especializou em obras hospitalares, hoteleiras, industriais, varejo, entre outras, ganhou o interior paulista. Em 2021 inaugurou o primeiro complexo da Unimed em São Paulo, na cidade de Jaú. A construtora conta com colaboradores formados em engenharia e arquitetura, e entregará além de uma segura base de construção, um modelo bonito, inovador e funcional como um hospital pede.

“Somos pessoas entregando sonhos no formato de prédios” diz Blanca Baggio, diretora comercial da construtora Baggio

A Construtora Baggio é referência em excelência e confiança na entrega das suas obras há mais de 40 anos. Com sede em Curitiba e São Paulo, mais de 5 mil obras já foram entregues e mais de 3 milhões de metros quadrados construídos. Com experiência em construções hospitalares de alta complexidade no Brasil, a Construtora Baggio entrega mais um grande empreendimento: a unidade da Unimed, em Salto/Itu-SP. Toda a estrutura está sendo construída com materiais de última geração para melhor levar um atendimento humanizado e inteligente, em consonância com a missão, valores e visão da Unimed.

Importante ressaltar que, o mercado da construção civil está em alta mesmo diante da pandemia da Covid-19. A previsão de crescimento do setor é de 4%, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil (SindusCon). Em relação a empregos, em 2021 o crescimento no número de contratações foi de 14,18%, cerca de 110 mil novos postos, de acordo com o SindusCon. Segundo o CAGED (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) 244.755 vagas foram abertas em 2021 no setor.

Todo o projeto da nova unidade do Hospital Unimed foi realizado pela Construtora Baggio

Para Blanca Baggio, Diretora Comercial da Construtora Baggio, a parceria com a Unimed vai além dos negócios. “Já realizamos diversas obras hospitalares. A Baggio faz parte da história de cada médico, paciente e colaborador do complexo hospitalar. Somos pessoas entregando sonhos no formato de prédios para dar saúde aos que precisam”, explica Blanca.

Referência na entrega de obras hospitalares em várias regiões do Brasil, a Construtora Baggio está construindo esse projeto aos moradores de Itu e Salto, com um alcance aos clientes destas cidades e às cidades vizinhas. É a Unimed em parceria com a Construtora Baggio compartilhando mais um setor de qualidade na área da saúde.