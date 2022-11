Impotência sexual pode estar relacionada à má escovação dos dentes, alerta Dr. Gilmar da Silva

Pesquisas apontam a necessidade de manter hábitos de higiene bucal diários para se evitar a gengivite, fator de risco para o desenvolvimento da indesejada disfunção erétil

Quem diria que problemas de disfunção erétil poderiam estar ligados à má escovação dos dentes? É o que aponta uma pesquisa realizada pela Universidade de Jinan, na China, e publicada no periódico científico Journal of Sexual Medicine. O estudo evidencia que homens que não escovam os dentes pelo menos duas vezes ao dia estão até três vezes mais propensos a sofrer com a indesejada impotência sexual.

Segundo o dentista Gilmar da Silva, a má escovação pode causar gengivite, que facilita o desenvolvimento da disfunção erétil

Segundo o dentista Gilmar da Silva, a má escovação pode causar gengivite, que facilita o desenvolvimento da disfunção erétil, como também mostra a pesquisa, que analisou 200 mil indivíduos e percebeu que a inflamação na gengiva pode aumentar em 2,85 vezes a probabilidade de homens apresentarem dificuldade para ter uma ereção.

“Na verdade, o motivo por trás do aumento do risco é a gengivite, uma doença causada pela falta de escovação”, explica o dentista, e continua: “Tanto a disfunção erétil quanto a gengivite são causadas por inflamações que afetam os vasos sanguíneos”.

Segundo Dr. Gilmar da Silva, a gengivite afeta 2 milhões de pessoas por ano no Brasil e está relacionada a outros problemas graves, como diabetes e AVC

No mesmo sentido, um estudo publicado pela Universidade de Granada, na Espanha, aponta que 74% dos homens que relatam problemas de desempenho sexual são diagnosticados com gengivite.

Outro relatório que reforça o perigo da má escovação, desenvolvido pela British Dental Health Foundation, uma das principais instituições de caridade de saúde bucal no mundo, indica que quatro em cada cinco homens que sofrem de disfunção erétil severa têm alguma doença periodontal, como a gengivite.

“A recomendação é escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, sobretudo após as refeições”, alerta o dentista

“O sistema imunológico ataca os patógenos presentes na boca conforme os dentes apodrecem. Assim, as bactérias se infiltram na corrente sanguínea e danificam os vasos sanguíneos”, esclarece Gilmar da Silva, sobre as consequências da doença gengival.

Também conhecido como “dentista dos famosos”, por receber diversas celebridades em seu consultório, o especialista destaca, ainda, que a gengivite afeta cerca de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil, sendo também relacionada a outros problemas graves de saúde, como a diabetes e o acidente vascular cerebral (AVC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A recomendação é escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, sobretudo após as refeições. Fio dental e avaliações periódicas no dentista também ajudam a evitar problemas relacionados à higiene bucal”, finaliza o dentista.