‘Implantamos um grupo forte e com jornalismo mais crítico’, diz Loredana Kotinski ao assumir nova função estratégica no Grupo Norte de Comunicação (GNC)

Após o desafio de ser diretora geral, a executiva passa a integrar Conselho do Grupo Norte de Comunicação

A projeção da ex-diretora geral e atual membro do Conselho Superior do Grupo Norte de Comunicação (GNC) Loredana Kotinski é de que o conglomerado se torne referência nacional na produção de conteúdo multiplataforma, já que regionalmente tem importante papel nessa comunicação multimídia.

Durante dois anos, ela administrou o grupo composto por cinco emissoras de TV, duas rádios e dois portais de notícias.

A executiva, que assume a nova função no Conselho a partir de agora, sobre o trabalho realizado a frente do GNC, relembrou momentos importantes, agradeceu ao presidente do Grupo, Sergio Bringel, pela credibilidade e apoio, ao time GNC e destacou o trabalho iniciado há três anos, primeiro como consultora e depois como gestora.

“Não existia a marca Grupo Norte, nem Norte nas televisões, eram emissoras soltas. Foi um projeto de consultoria minha para ser executado pelo time, ninguém executa nada sozinho. Esse foi o principal destaque, a criação de processos, a implantação do grupo, a criação e implantação da rádio e portal Mais Brasil News, bandeira própria do grupo e hoje em expansão. Além do reforço para um jornalismo ainda mais crítico e mais presente em todas as praças”, conta.



Atualmente, o GNC conta com 300 colaboradores, em cinco diferentes localidades, e um total de nove veículos de comunicação.

Kotinski acredita que as potencialidades desenvolvidas na recente gestão podem ter continuidade. A “semente” da multiplataforma foi implementada em diferentes projetos.

Para Loredana, o Grupo Norte de Comunicação produz essa comunicação multiplataforma de forma única em todas as praças. “Não é à toa que nos destacamos, que crescemos em audiência, em relevância, porque o telespectador participa da notícia, interage de diferentes formas”, enfatiza.

Na opinião de Loredana, a comunicação, mais do que nunca, vive novos tempos e o modo de produzir e distribuir os conteúdos também deve vivenciar mudanças.

“A comunicação mudou. Saímos desse patamar de veículos de comunicação que as pessoas procuram para assistir o horário X ou o telejornal Y. Hoje você tem que estar disponível e ir atrás do ouvinte, do telespectador, do web ouvinte, do leitor de portal, através das diferentes plataformas”, reforça.

Novos desafios

Além de assumir papel no Conselho Superior da organização e atuar também em questões institucionais na esfera federal, Loredana contou que pretende se dedicar à conclusão do doutorado e que tem outros projetos para implementar.