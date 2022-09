Imersão “The Game” estreia dia 06/09, no Youtube

Os selecionados serão testados ao limite, tanto na área profissional como na pessoal de suas vidas, até porque nossas vidas e nossos negócios são jogos em constante evolução

A 3ª temporada do Imersão – intitulada de “The Game”, dedicado à competição de Decoradores de festas infantis, estreia no próximo dia 06 de setembro, a partir das 19h45 no Youtube, no canal oficial do programa.

Nesta edição, 12 candidatos vindos das Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Pará, Amapá e Bahia concorrem ao título de “Decorador Revelação PARTY SIGN” e a R$ 50.000,00 em prêmios, incluindo uma viagem a Paris, oferecidos pela Party Sign.

Sílvia Saia – apresentadora – divulgação

Em Imersão “The Game”, os selecionados serão testados ao limite, tanto na área profissional como na pessoal de suas vidas, até porque nossas vidas e nossos negócios são jogos em constante evolução. Estratégias, gestão emocional, “business”, criatividade e determinação para vencer farão toda a diferença.

Imersão “The Game” – divulgação

“A competição terá provas com níveis de dificuldade nunca visto nas outras edições. Não somente a criatividade será analisada em Imersão “The Game”: os atributos empresariais também contarão na disputa.”, comenta a apresentadora Sílvia Saia.

Jurados e o apresentador Felipe Manzatto (a direta) – divulgação

Para avaliar as criações e o desempenho de cada participante, o time de jurados será composto por decoradores de renome nacional: Tabita Cintra, Fábio Raian, Ezequiel e Juliana (Amora Chantilly), Tino Scotti, Dulce Galvão e Fabio Daltro. A grande final de Imersão “The Game” será em setembro.