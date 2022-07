“Imagine-se” do Mundo Bita chega à HBO Max que divulga trailer inédito

Produção do fenômeno da internet destaca aventuras e aprendizado em um mundo cheio de imaginação

A estreia da primeira série animada de Mundo Bita, “Imagine-se”, está marcada para o dia 1º de agosto. O público também vai ganhar um jogo como parte das comemorações para o lançamento.

Estreia da primeira série animada de Mundo Bita, “Imagine-se”

O fenômeno entre a criançada surgiu no Youtube, foi para os canais de TV aberta e, agora, chega ao streaming, tanto na HBO Max, quanto no Cartoonito. O trailer fofíssimo, com o “amigão de bigode laranja”, tem cenas de Dan, Lila, Tito e a professora Flora e já está disponível. Para assistir, clique aqui.

O trailer fofíssimo já está disponível no YouTube

Um jogo inédito para a turminha

Outra novidade para comemorar essa estreia tão especial é o jogo “Mundo Bita: Brinquedos Perdidos”, que vai garantir diversão completa dos pequenos e suas famílias.

Desenvolvido especialmente para os pré-escolares, já está disponível no site oficial de Cartoonito.

Jogo “Mundo Bita: Brinquedos Perdidos” também é lançado

Nele, as crianças precisam ajudar o Bita, o Dan, a Lila e o Tito a encontrar os brinquedos perdidos no parquinho. E, além disso, elas ainda podem interagir com o cenário e descobrir surpresas divertidas. Está uma fofura!