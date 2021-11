Maior encontro da indústria fitness a ‘IHRSA Fitness Brasil’, apontou retomada dos negócios da saúde e do bem-estar

“Estamos vendo uma volta importante em relação aos serviços. As pessoas estão ávidas por sair”, avaliou José Marcio Camargo, economista chefe da Genial Investimentos, um dos palestrantes presentes à IHRSA FB.

Maior encontro da indústria do fitness, saúde e bem-estar da América Latina, a ‘IHRSA Fitness Brasil’ aconteceu de 9 a 12 de novembro, em edição virtual. Tudo ao vivo, direto de estúdio profissional, em plataforma interativa e gameficada, com muita informação e tecnologia para fomentar um universo sempre em movimento.

Foram quatro dias de evento, com mais de 1.600 inscritos, mais de 50 palestrantes e 55 palestras; 4 sessões interativas; 2 cursos; 12 aulas práticas – e forte participação de 31 patrocinadores (sendo Gympass, miha, Konnen Fitness, MixPlay TV, Pacto, Studio Integrado Mormaii Fitness na categoria patrocinadores ouro). E o evento revelou a retomada otimista do setor do fitness, da saúde e do bem-estar. “Estamos vendo uma volta importante em relação aos serviços. As pessoas estão ávidas por sair. O ano de 2022 promete ser uma grande temporada para o mercado do bem-estar”, avaliou José Marcio Camargo, economista chefe da Genial Investimentos, um dos palestrantes presentes à IHRSA FB.





Tudo ao vivo, direto de estúdio profissional, em plataforma interativa e gameficada, com muita informação e tecnologia para fomentar um universo sempre em movimento.

Durante a IHRSA FB 2021 também foi anunciado o lançamento do Panorama Setorial Fitness Brasil – um grande e inédito estudo para mapear e entender o mercado da atividade física no país. A Fitness Brasil idealizou o projeto em parceria com a Ernst & Young e a Armatore Market + Science. “É o primeiro elaborado no país e servirá para o entendimento da indústria e para auxiliar no planejamento de longo prazo dos principais envolvidos”, explica Gustavo Hazan, gerente sênior da EY, que firmou parceria com a FB e a Armatore por três anos, garantindo assim um robusto material para o setor nos próximos anos.

A Fitness Brasil idealizou o projeto em parceria com a Ernst & Young e a Armatore Market + Science

Além de mapear a cadeia produtiva, identificar os principais players, estimar a movimentação financeira e revelar o potencial do mercado, o trabalho tem como objetivo auxiliar empresas e gestores no estudo de concorrência, contribuir para melhor organização do segmento de forma geral, entre outras coisas. O Panorama Setorial Fitness Brasil conta com patrocínio ouro Evo e Gympass; patrocínio prata Konnen, Life Fitness, Matrix e Movement; e apoio de ACAD, IHRSA, CONFEF, CREF-SP, GARE, Ticket Agora, Faculdade Phorte, e terá sua versão completa disponibilizada no início de 2022.

E o evento revelou a retomada otimista do setor do fitness, da saúde e do bem-estar

Agora a expectativa é grande em relação ao evento presencial do ano que vem, que já tem data marcada: a IHRSA Fitness Brasil 2022 acontecerá de 17 a 20 de agosto, em São Paulo, no Centro de Convenções do Hotel Transamérica.

IHRSA, The Global Health & Fitness Association, é uma associação comercial sem fins lucrativos que mantém o papel de liderança no avanço da atividade física com a missão de crescer, promover e proteger a indústria de fitness e bem-estar, ao mesmo tempo que oferece aos seus membros benefícios e ferramentas de gestão.