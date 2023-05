“Iguatemi Daily lança grade fixa de podcasts com especialistas em moda, beleza e cultura

A grade de videocasts traz diversidade de olhares e pontos de vista ao universo do Iguatemi Daily

A Iguatemi S.A, uma das principais redes de shoppings do país, acaba de inaugurar os Estúdios Iguatemi Daily, em São Paulo. A proposta é concentrar a produção de conteúdo digital da marca em um espaço exclusivo. E a novidade não para por aí: nesta semana, o braço de conteúdo da empresa lançou uma grade fixa de podcasts e videocasts, com conversas com especialistas de diversos temas.

Maria Prata, Diretora de Conteúdo do Iguatemi Daily

Com o objetivo de trazer informações relevantes de moda, beleza, wellness, cultura, entretenimento e lifestyle, a grade foi desenvolvida com a consultoria de Bruno Porto, um dos produtores de podcasts mais bem-conceituados do país. A ideia foi preencher cada um desses universos com nomes que já são parceiros, ou que a curadoria gostaria de trazer para o Iguatemi Daily.

Entre os especialistas que já participam da grade, estão a analista de tendências Iza Dezon, a editora de beleza Vânia Goy, o filósofo Leandro Karnal, os influenciadores literários Pedro Pacífico (@bookster) e Sophia Alckmin, o apresentador Theo Cochrane e a especialista em desenvolvimento humano Ana Raia.

Alexandre Biancamano, Diretor de Marketing da rede Iguatemi

“Estamos trazendo informações de tendências e comportamento para nossos consumidores”, comenta Maria Prata, Diretora de Conteúdo do Iguatemi Daily. A proposta do projeto é ir além do branded content e trazer uma vertente de conteúdo de marca que vai muito além do produto.

Segundo Alexandre Biancamano, Diretor de Marketing da rede Iguatemi, a empresa está criando diversos canais de comunicação com seu consumidor. “No mundo em que vivemos hoje, a experiência de compra começa muito antes dele chegar ao shopping e o sucesso do Daily é prova disso”, afirma. “Com eles, trazemos entretenimento e conteúdo relevante de moda, wellness e lifestyle”, finaliza Biancamano.

O Iguatemi Daily traz uma diversidade de olhares e pontos de vista ao universo da marca, trazendo assim uma nova camada de conexão com o consumidor. Com a inauguração dos Estúdios Daily e o lançamento da grade fixa de podcasts e videocasts, a rede Iguatemi reforça seu compromisso de inovação e de oferecer experiências diferenciadas ao seu público.

Confira a programação prévia:

Eu desejo (às segundas) – Leandro Karnal examina temas, como beleza, saúde e moda, que movem o desejo contemporâneo.

Daria um Livro (às terças) — Pedro Pacífico e Sophia Alckmin conversam com personalidades sobre o universo literário em suas vidas.

Ciao, Bela (às quintas) – Apresentado por Iza Dezon e Vânia Goy, traz pílulas com tendências de comportamento e inovação da indústria de beleza e bem-estar.

Theorapia (às sextas) – Neste podcast bem-humorado e inteligente, famosos se abrem com Theo Cochrane sobre as dores e delícias da fama.

Em breve, a grade ganhará também a participação de Robertita, Verena Figueiredo, Flávia Camanho, Ana Raia, Bia Paes de Barros.

