Ídolo português está no Brasil em gravações para programas de TV

Sonho do cantor Axel em morar no Brasil se torna realidade

O cantor português e ídolo em seu país, Axel, em rápida passagem por São Paulo, cumpriu agenda de compromissos com gravações de programas de rádio e podcasts para curtir as opções culturais da cidade que não para.



Ana Dutra e Axel

O artista lusitano também gravou para o programa Band Sports, onde dividiu apresentação e comentários, nas gravações de Luta-Livre no espaço Garagem 55 na Mooca, em São Paulo. Além de cantor, Axel é apresentador, narrador esportivo e dublador. Cada mais envolvido com a cultura brasileira, ele está a um passo de vir morar no país.

No último fim de semana o artista assistiu ao espetáculo “Ninguém dirá que é tarde demais” com Arlete Salles e Edwin Luisi, em cartaz no Teatro das Artes e aproveitou para curtir o show do rei da lambada Beto Barbosa no Centro de Tradições Nordestinas.

Axel , Renato Dias e Marcos Amaral

Além de gravar o podcast de Ana Dutra do elenco do programa “Canta Comigo” da Record TV, Axel ainda participou do programa “Altos Papos” apresentado por Nani Venâncio na rádio Vibe Mundial.