Ícone sertanejo Cristiano Araújo é homenageado em exposição com itens do acervo pessoal – Veja fotos inéditas e looks icônicos do cantor

Família de Cristiano Araújo e Som Livre anunciam lançamento de single inédito em homenagem ao cantor – Ouça “Não Tenha Dúvida” a partir do dia 5 de maio

Nesta semana, fãs do ícone sertanejo Cristiano Araújo terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida e obra do cantor em uma exposição especial em Goiânia. Entre os dias 28 e 30 de abril, o Memorial Iris Rezende Machado – Casa de Vidro será palco do evento “Viva Cristiano Araújo”, que contará com peças icônicas do acervo pessoal do artista.

Som Livre anuncia parceria inédita entre os irmãos Cristiano Araújo e Felipe Araújo para o dia 5 de maio

Organizada pela família de Cristiano Araújo em parceria com a gravadora Som Livre, a exposição promete levar os visitantes para uma imersão no universo do saudoso cantor. Entre as peças expostas, estão looks usados em shows e gravações de DVDs, acessórios marcantes, além de fotos inéditas do artista.

A experiência será gratuita e aberta ao público em geral, e tem como objetivo homenagear a vida e carreira de Cristiano Araújo, que partiu precocemente há oito anos. O evento “Viva Cristiano Araújo” faz parte do projeto “Goiânia Homenageia Grandes Nomes”, realizado pela Prefeitura Municipal de Goiânia em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

Felipe Araújo presta homenagem ao irmão em novo single ‘Não Tenha Dúvida’

Além da exposição, os fãs também poderão acompanhar um show especial em homenagem ao cantor. O encerramento do evento contará com a participação do cantor Miguel Lucato, que interpretará o repertório de Cristiano Araújo ao lado da família do artista.

A apresentação será transmitida ao vivo na página oficial de Cristiano Araújo no TikTok.

Para aqueles que desejam conferir a exposição, os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do evento, que terá limitação de 200 pessoas por dia. Não perca a chance de conhecer um pouco mais sobre a história de um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira!