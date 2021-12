Ícone da hotelaria de São Paulo, Hotel Maksoud Plaza anuncia o fechamento após 42 anos

O comunicado foi emitido na terça (7) e deixa todos consternados, afinal de contas, o hotel já hospedou mais de 3 milhões de hóspedes, entre eles Ray Charles e os Rolling Stones

Nesta terça-feira (7), pela manhã, em nota através do Instagram (@maksoudplaza), o hotel Maksoud Plaza, em São Paulo (SP), anunciou o encerramento das suas atividades em função da crise do Covid-19 e do plano de reestruturação do Grupo Hidroservice. O Hotel deixou claro que quem tem reservas feitas terão seu reembolso feito imediatamente.

Inaugurado em 1979, o hotel foi o primeiro cinco estrelas da cidade

Ainda informou que a “HM Hotéis” prosseguirá no segmento de hospitalidade utilizando a marca Maksoud Plaza. E que, em breve, a empresa anunciará novidades sobre esses projetos e espera contar novamente com a presença e confiança nos novos empreendimentos. Encerraram agradecendo aos colaboradores, parceiros, fornecedores e aos clientes — que somam mais de 3 milhões de hóspedes em 42 anos de existência.

Outros ativos do grupo, com valor estimado em R$ 191 milhões, devem ser leiloados no ano que vem

Ao todo serão 170 demissões e a venda está estimada em R$ 132 milhões. O recurso será usado para pagar parte das dívidas inscritas no processo de recuperação judicial, que somam R$ 300 milhões após passar por uma reestruturação. Outros ativos do grupo, com valor estimado em R$ 191 milhões, devem ser leiloados no ano que vem.

Os seguidores do hotel lamentaram muito a notícia com comentários como: “Obrigada @maksoudplaza pela oportunidade de fazer parte mesmo que por pouco tempo! Só gratidão por tudo! Que venham novos caminhos, novas histórias e novas conquistas para todos nós” e “Triste notícia, espero que todos os colaboradores fiquem bem e em breve o hotel possa voltar em sua melhor roupagem. São Paulo merece o MaksoudPlaza”.

Inaugurado em 1979, o hotel foi o primeiro cinco estrelas da cidade. Em 1981, Frank Sinatra apresentou-se no Salão Nobre do hotel. Hospedou os príncipes Rainier e Albert, de Mônaco, a primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margareth Thatcher, os Rolling Stones, Ray Charles, a atriz francesa Catherine Deneuve e o diretor espanhol Pedro Almodóvar, entre tantos outros. Músicos como Tom Jobim, Julio Iglesias, Bobby Short, Alberta Hunter, Etta James, Billy Eckstine, Buddy Guy e Dorival Caymmi fizeram shows memoráveis no local. Em 2015, o Frank Bar foi inaugurado e logo entrou na lista dos melhores bares do mundo, segundo a World’s 50 Best Bars.