Ícone cultural DJ Marshmello e Coca-Cola juntos em campanha

Novo sabor da bebida traz fusão inesperada e refrescante

Uma edição limitada de Coca-Cola, batizada de Coca-Cola Creations, apresenta um novo sabor aos apreciadores do refrigerante, e traz a colaboração do DJ americano Marshmello, já indicado ao Grammy. Esta é a primeira vez que a marca faz uma ação conjunta da bebida com um artista. Mas não se engane, pois o novo sabor não terá gosto de marshmallow.

DJ amerocano indicado ao Grammy está em campanha inédita com a Coca-Cola

Para a novidade, a Coca-Cola investiu no inesperado. A edição limitada apresenta uma fusão refrescante dos sabores favoritos do artista, morango e melancia, misturados com o sabor do refrigerante.

Sobre a experiência Marshmello diz que “foi ótimo colaborar com a Coca-Cola no lançamento desta edição limitada. Criamos uma fusão vibrante dos meus sabores favoritos nesta nova mistura. Acho que ela tem um sabor incrível e espero que os fãs também gostem”, torce.

Coca-Cola Creations traz pela primeira vez uma bebida criada em conjunto com um artista

“Para nosso terceiro lançamento da Coca-Cola Creations, o segundo na América Latina, buscamos adicionar uma combinação inesperada de sabores ao sabor da Coca-Cola, e Marshmello é o parceiro perfeito. É um passo emocionante para a nossa marca apresentar a Edição limitada da Coca-Cola Marshmello e convidar os fãs a mergulhar no mundo de Mello.”, explicou Javier Meza, vice-presidente sênior de marketing LATAM da The Coca-Cola Company.

O sabor Coca-Cola Creations será lançado em uma ação imersiva no Twitch (serviço de streaming de vídeo ao vivo), no dia 9 de julho, antes do sabor chegar aos pontos de venda, onde os fãs poderão participar de uma aventura única e obter acesso exclusivo ao metamerch projetado pela Zepeto.

A edição limitada da Coca-Cola Marshmello está prevista para chegar aos mercados da América Latina a partir de 11 de julho por tempo limitado em uma versão sem açúcar. Este produto será lançado no México, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai, bem como em países selecionados ao redor do mundo, incluindo Canadá, Grã-Bretanha, Espanha, Japão e outros.

Para ser transportado ao site da campanha, basta escanear o código QR na lata e acessar online a Coca-Cola®️ Creations, onde a inteligência artificial transformará suas emoções enquanto ouvem o mais recente tema de Marshmello em uma peça personalizada de arte digital.