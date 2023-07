IBRAMED traz Inovação e Tecnologia Nacional à Estétika 2023

Conheça as inovações da IBRAMED na Estétika 2023 e descubra como o mercado de estética está em alta, atraindo empreendedores do Brasil e do mundo

A IBRAMED, líder no mercado de produção de equipamentos estéticos, está pronta para marcar presença na 29º edição do Congresso Estétika, que ocorre na cidade de São Paulo entre os dias 27 e 30 de julho. O evento reúne profissionais tanto do Brasil quanto do exterior, interessados em conhecer as mais novas tendências e avanços na área de estética e beleza, um setor em constante crescimento.

Apostando em tecnologia 100% nacional, líder na produção de equipamentos estéticos participa da 29ºedição do Congresso Estétika

Com quase três décadas de experiência no setor, a IBRAMED traz para essa edição um dos estandes mais imponentes do evento, abrangendo uma área de 230 m², onde irá expor uma linha de equipamentos desenvolvidos com tecnologia 100% nacional. Entre os destaques, o VEGA chama a atenção: um laser de alta frequência Triple Wave, capaz de realizar epilação e adequado para todos os tipos de pele.

IBRAMED Apresenta Equipamentos Revolucionários

Outro equipamento que promete atrair olhares é o Polarys Plaxx, uma verdadeira revolução no universo da criolipólise de placas, uma técnica não invasiva que permite o congelamento de gordura localizada. A IBRAMED também apresentará equipamentos portáteis, ideais para atendimentos domiciliares, como o Dermotonus Esthetic, que oferece cinco modalidades terapêuticas diferentes, incluindo radiofrequência associada ao vácuo, e o Sonofocus, um inovador equipamento de ultrassom focalizado H.I.F.U., que proporciona tratamentos corporais, faciais e íntimos.

Segundo Cauê Ancona, coordenador de marketing da IBRAMED, o mercado de estética tem vivenciado um notável crescimento nos últimos anos, impulsionado por empreendedores que investem em tecnologias inovadoras e atendimento personalizado. “O cuidado com a aparência e o bem-estar têm sido cada vez mais procurados, gerando uma crescente demanda por serviços e produtos que ofereçam tecnologias de ponta na área. Os novos empreendedores têm apostado em tendências como os procedimentos não invasivos, o que torna o mercado ainda mais diversificado e atrativo.”

Além da exposição dos equipamentos, a IBRAMED também preparou uma extensa programação de palestras em seu estande, abordando temas como criolipólise em membros inferiores, ultrassom micro focado H.I.F.U no lifting não cirúrgico e um workshop focado nas principais complicações no pós-operatório, com a participação da renomada profissional Nany Mota, responsável por atender diversas celebridades, incluindo Mariana Ximenes, Bruna Marquezine, Camila Queiroz, Eliana, Fiorella Mattheis e Sophie Charlotte.

A presença da IBRAMED na Estétika 2023 promete ser uma oportunidade única para os profissionais e entusiastas da estética conhecerem de perto as mais recentes inovações e tecnologias desenvolvidas pela empresa, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado nacional e internacional.