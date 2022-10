Human Clinic promove aulão fitness no Parque Ibirapuera (SP) para celebrar Outubro Rosa

Os interessados devem se inscrever o quanto antes para o encontro, que acontece no próximo domingo (23) e conta com atividades coordenadas por parceiros da clínica

A campanha de verão “Human Clinic Summer Beauty Care”, da Human Clinic – uma das mais renomadas clínicas de dermatologia, cosmiatria e estética do Brasil – continua e traz um “aulão” ao ar livre no próximo domingo (23), para moradores e visitantes da Vila Nova Conceição e arredores, que engloba exercícios de funcional, boxe e yoga.

Com duração de uma hora, o encontro acontece a partir das 9h, no Parque do Ibirapuera (entrada pelo portão 7), localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n, em São Paulo.

As atividades serão coordenadas pelos parceiros ligados às áreas de beleza (Studios Vila Nova I e II) e de atividades físicas, fitness e yoga (Race Bootcamp, Tônus Gym, Vydia e Jab House).

Após o fim do “aulão”, todos os participantes estão convidados a tomar um café especial, às 10h30, na sede da Human Clinic

A iniciativa tem como objetivo aproximar moradores e comerciantes locais, além de ter um caráter social: para celebrar o Outubro Rosa – dedicado à conscientização sobre o câncer de mama -, serão arrecadados lenços e bijuterias para apoiar a ONG Vilma Kano, criada pela designer gráfica Vilma Kano, que direciona doações que vão desde kits de beleza a exames para pacientes com câncer.

Após o fim do “aulão”, todos os participantes estão convidados a tomar um café especial, com direito à degustação de shakes fornecidos pela Drogaria Iguatemi, às 10h30, na sede da Human Clinic, que fica bem próxima do parque, na Rua Diogo Jacome, 50.

As vagas são limitadas e para garantir a participação e confirmar a presença, é preciso ligar para o telefone: (11) 98199-8521.

A clínica

A Human Clinic, comandada pelo Dr. Ivan Rollemberg, o “Mago da Beleza Natural” e criador do “BBB Lift” (levantamento do bumbum à brasileira), e pelo Dr. Fernando Macedo, um dos maiores experts em tratamentos com laser para o rejuvenescimento, surgiu com o intuito de oferecer o que existe de mais moderno e atual em programas, protocolos e soluções personalizadas aos seus pacientes nas área de dermatologia, cosmiatria facial e corporal, emagrecimento, além de soluções clínicas e cirúrgicas, além de tratamentos a laser.

“Queremos atender o indivíduo de forma holística e cuidar dele com todos os avanços e tecnologias que a ciência proporciona”, declara a clínica em seu site oficial.