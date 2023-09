Hub de games brasileiro, Flow Games, anuncia parceria de peso com Dr. JONES

Novo acordo vai até o fim de 2023 e levará hub para o The Game Awards, principal premiação de games do mundo

O Flow Games, um dos principais hubs de mídia especializados em games e entretenimento do Brasil, anunciou hoje uma emocionante parceria estratégica com a renomada marca de produtos cosméticos para homens, Dr. JONES. O acordo, que abrangerá todo o ano de 2023, tem como objetivo impulsionar a qualidade e a amplitude dos conteúdos oferecidos aos seguidores do Flow Games, bem como abrir as portas para a participação em eventos globais de destaque, incluindo o prestigiado The Game Awards, sediado em Los Angeles, EUA.

Flow Games reforça aliança com Dr. JONES em busca de inovação em games

Para Guilherme “Phoenix”, CEO e cofundador do Flow Games, esta parceria representa um passo significativo para a expansão e aprimoramento contínuo do hub de games: “Temos a satisfação de estabelecer essa colaboração com a Dr. JONES, uma marca de relevância inegável. Já tivemos o prazer de trabalhar com eles no passado, e a sinergia sempre foi notável. Agora, almejamos estar presente de alguma forma em todos os grandes eventos de games do mundo, e com parceiros de peso como a Dr. JONES, estamos mais perto de realizar esse sonho.”

Guilherme Nogueira (Phoenix), CEO e co-fundador do Flow Games (Divulgação)

Esta não é a primeira vez que as duas marcas unem forças. Durante a viagem do Flow Games a Los Angeles, o hub de mídia cobriu alguns dos eventos mais importantes do cenário de games, como o Summer Game Fest, o Xbox ShowCase e o Ubisoft Forward, gerando grande entusiasmo entre sua comunidade de seguidores. A Dr. JONES, por sua vez, conquistou o público com suas atuações marcantes nas redes sociais e suas participações durante as transmissões do Flow Games.

A parceria entre o Flow Games e a Dr. JONES se revela uma aliança estratégica promissora, que promete levar o conteúdo de games a patamares ainda mais altos e consolidar a presença dessas marcas nos principais eventos do setor. Os seguidores e entusiastas de games podem ficar atentos às redes sociais do Flow Games, incluindo Instagram, TikTok, Twitter e YouTube, para acompanhar todas as novidades e projetos que surgirão dessa colaboração inovadora. Com essa aliança, o Flow Games e a Dr. JONES têm todas as cartas para conquistar o cenário global dos games.