Hotel Riale Barra sinaliza letra K em homenagens a morte de MC Kevin

O cantor morreu no último domingo, 16, depois de cair do do 5º andar do hotel.

Na noite desta terça-feira, 18, o Hotel Riale Barra, no Rio de Janeiro, prestou homenagens a MC Kevin. A letra K foi sinalizada na fachada. No domingo, 16, o funkeiro de 23 anos caiu do quinto andar.

Na publicação, o hotel escreveu: “A Rede Riale Hotéis se solidariza com o falecimento do artista Kevin Bueno @mckevin, prestando uma homenagem ao cantor, que nos deixou precocemente nesta semana, sinalizamos a inicial K na fachada. Um pequeno gesto para os familiares, amigos e fãs do cantor.

A Rede Riale Hotéis está em luto e muito lamenta a perda precoce do jovem artista. Reiteramos que o hotel possui um sistema de segurança que está sendo disponibilizando para as autoridades competentes .

Informamos ainda que, o hotel não dispõe de câmeras no interior dos apartamentos nem nas suas varandas, preservando assim a privacidade do hóspede, conforme determina a lei.

Quaisquer informações que forem necessárias estaremos sempre fornecendo e colaborando com as autoridades competentes na investigação do caso.

A Rede Riale Hotéis respeita e cumpre com todas as normas de segurança inerentes ao segmento e a lei. Estamos sempre trabalhando de todas as formas e arduamente com as autoridades para ajudar no esclarecimento do caso”.

O cantor chegou a ser socorrido no Hospital Miguel Couto, na zona sul, mas não resistiu aos ferimentos. O velório aberto ao público aconteceu na manhã desta terça-feira, 18, na sede da escola de samba Unidos de Vila Maria. A presença no enterro se limitou a alguns amigos próximos e a família do artista.