Hospital Alemão Oswaldo Cruz abre inscrição para programa de voluntariado

Inscrições foram reabertas este mês em comemoração ao Dia do Voluntariado celebrado domingo 28 de agosto

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz implantou em 2020 um Programa de Voluntariado. Para marcar a data que comemora esta relação humana, rica e solidária em 28 de agosto, a instituição reabriu as inscrições este mês para quem quiser participar.

O projeto foi elaborado com o objetivo de abraçar pessoas que ao longo dos anos acabam manifestando o desejo de doar parte de seu tempo para oferecer atividades voluntárias ao público atendido na Instituição.

De acordo com a Diretora-executiva Assistencial do Hospital, Fatima Silvana Furtado Gerolin, o propósito de estimular ações voluntárias em ambiente hospitalar é proporcionar momentos de socialização, integração e descontração às pessoas que estão no Hospital, seja paciente internado, em procedimentos, consultas e exames ambulatoriais que necessitem de acolhimento, ajuda ou, simplesmente, companhia.

Os voluntários podem atuar no acolhimento e orientação de familiares e visitantes que circulam pela Instituição. “O Projeto Voluntariado segue os conceitos do modelo assistencial próprio do Hospital Alemão Oswaldo Cruz que preconiza o atendimento individualizado, integral e humanizado, com o paciente e o familiar no centro do cuidado”, ressalta Fatima.

Para fazer parte deste projeto é preciso que o candidato tenha mais de 18 anos e que disponha de pelo menos seis horas semanais para o desenvolvimento das atividades com os pacientes internados e atendidos ambulatorialmente na Unidade Paulista e no Hospital Vergueiro. Para participar é necessário preencher um cadastro no site do Hospital acessando o Link https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/o-hospital/seja-um-voluntario/, depois disso, será marcada uma entrevista individual com os responsáveis pelo Programa.

Após a seleção, os novos voluntários passarão por um treinamento de oito horas, divididos em dois dias, que é presencial e obrigatório. Durante a capacitação os candidatos terão acesso à introdução ao voluntariado, regime jurídico do voluntariado, normas e rotinas, protocolos e história da Instituição. Ao longo desse período também será possível conhecer o escopo do trabalho a ser desenvolvido e, ainda, ouvir relatos de experiência de voluntários de outros programas.