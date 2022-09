Hospital Albert Einstein inaugura primeira unidade voltada exclusivamente à performance física e mental

Espaço localizado em São Paulo, traz atuação multidisciplinar em três pilares: promoção da saúde, reabilitação e performance

O Espaço Einstein, localizado na cidade de São Paulo, inicia suas atividades neste mês com uma proposta de levar saúde, de forma integrada, à população.



O local tem 2 mil metros quadrados divididos entre áreas voltadas ao treinamento físico, inclusive ao ar livre, recuperação esportiva, nutrição, fisioterapia, hidroterapia – com tecnologia para a prática e correção da natação -, psicoterapia esportiva, entre outros, além de consultórios para atendimentos de diversas especialidades médicas.

Dr. Sidney Klajner, presidente do Einstein



“O Espaço Einstein foi concebido para promover uma cultura de cuidado com a saúde, bem-estar físico e mental e maior qualidade de vida. É parte de um projeto de expansão e criação de unidades Einstein de promoção da saúde porque, cada vez mais, queremos participar da vida das pessoas de forma integral, ou seja, da prevenção à reabilitação. Aqui, a gestão da saúde é feita de forma integrada”, afirma Dr. Sidney Klajner, presidente do Einstein.



Dentre as especialidades médicas, o espaço oferece: fisiatria, cardiologia, medicina esportiva, endocrinologia, nutrologia, geriatria, reumatologia, médicos de dor, acupunturista, medicina do estilo de vida, ginecologia e especialistas em sono. Foram também criados programas de acompanhamento com planos semestrais e anuais, voltados à mudança do estilo de vida e saúde integral no esporte, além do checkup esportivo.

Dr. Eliézer Silva, diretor do Sistema de Saúde Einstein



O Espaço Einstein é direcionado a diferentes perfis e objetivos. Por exemplo, pessoas com sobrepeso ou lesões ortopédicas que necessitam de acompanhamento específico, ou para aqueles que buscam envelhecer de forma saudável e podem ter acompanhamento de um dos programas, ou pacientes que precisam de um trabalho focado em correções posturais. Lá, também há uma diversidade de propostas, equipamentos e acompanhamento para atletas recreativos ou amadores que buscam vida longa no esporte. A depender de seu quadro e objetivo, os pacientes também podem chegar ao Espaço Einstein após encaminhamento médico ou de maneira proativa, a fim de participarem dos programas de saúde e/ou na linha esportiva.



“Esse novo formato tem um olhar integral para o indivíduo e fomenta a importância de evitar a doença, ao invés de somente tratá-la”, diz Dr. Eliézer Silva, diretor do Sistema de Saúde Einstein. “Por isso, o Espaço une diferentes abordagens, uma equipe multidisciplinar e tecnologia de ponta para entregar diagnósticos assertivos, maior aderência aos programas e segurança e qualidade Einstein na assistência. A proposta é para que as pessoas possam, de fato, encontrar saúde na prática”, informa.

Espaço Einstein, localizado na cidade de São Paulo, inicia suas atividades

Gestão integrada da saúde

O Einstein vem ampliando sua atuação também no sentido de transformar o cuidado com a saúde, em uma proposta na qual a prevenção e promoção são parte de um modelo que olha a saúde de forma integrada. Neste sentido, além do Espaço Einstein, a organização irá instalar ainda uma unidade de medicina e reabilitação esportiva no Complexo Pacaembu, previsto para ser inaugurado em 2025.

Já a reabilitação de alta complexidade permanece na Unidade Morumbi, que vem se dedicando, cada vez mais, à atenção terciária, garantindo a continuidade de cuidados de pacientes com algum grau de incapacidade. “Estamos no suporte ao diagnóstico e ao tratamento de condições complexas e de média complexidade. Mas também no cuidado do dia a dia para diminuir danos e complicações de uma condição pré-existente, promover novos hábitos, prevenção e bem-estar em uma rota contrária à do adoecimento”, finaliza Eliézer Silva.