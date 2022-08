Horta para Pet: Conheça a linha de hortaliças que podem ser consumidas pelo seu bichinho de estimação

ISLA Sementes cria linha com 20 tipos de sementes selecionadas que não prejudica os bichinhos

Assim como a procura por adoções de cães e gatos cresceu 50% nos últimos anos, os cuidados com os pets também aumentaram. De acordo com a Kantar, no segundo ano da pandemia os gastos com os animais de estimação cresceram 129%.

Ainda de acordo com o estudo, 70% do orçamento era utilizado para a alimentação dos pets. A constatação serviu de base para que inúmeros empresários vissem neste mercado uma opção de novos serviços, o que ocasionou no ramo um crescimento de 22,1% segundo o Instituto Pet Brasil.

20 tipos de sementes selecionadas de frutas, legumes, verduras e microverdes próprios para o consumo de cachorros, gatos, calopsitas, canários, papagaios e periquitos

Com as mudanças de hábitos adquiridas durante a pandemia e também como formas de minimizar gastos, melhorar a qualidade da alimentação e bem-estar, muitas pessoas resolveram começar a plantar em casa, desde frutas, legumes até hortaliças e flores.

Para quem tem pets no lar, uma horta também pode ser motivo de preocupação, já que os bichinhos são extremamente curiosos e costumam comer pedaços de plantas que muitas vezes podem ser tóxicas para a saúde deles.

As sementes da coleção podem ser plantadas em qualquer tipo de horta

Para diminuir esse problema e deixar a horta ainda mais prazerosa para os humanos e para os bichos, a ISLA Sementes, empresa brasileira com o mais diversificado portfólio de sementes de hortaliças, flores, ervas e temperos do Brasil, lança uma novidade aos amantes de pets e hortas ao lançar uma linha exclusiva inicialmente com 20 tipos de sementes selecionadas de frutas, legumes, verduras e microverdes próprios para o consumo de cachorros, gatos, calopsitas, canários, papagaios e periquitos.

As sementes da coleção podem ser plantadas em qualquer tipo de horta. Cada embalagem da linha Horta para quem tem pet é ilustrada com a foto de um mascote e possui selos coloridos sinalizando os animais que podem consumir aquela cultivar além do passo a passo de como plantar.

As sementes já estão disponíveis na loja online da empresa e em estabelecimentos por todo o Brasil

“Estamos muito empolgados com esta inovação capaz de unir dois hábitos tão benéficos para as pessoas, pois com um pet e uma horta por perto é bem mais fácil ser feliz!”, afirma Andrei Santos, Diretor de Planejamento Estratégico da ISLA Sementes.

Vale ressaltar que para garantir um consumo seguro e totalmente benéfico da linha, é indispensável consultar um veterinário antes de introduzir qualquer novo alimento na dieta do seu melhor amigo.

