Hoje tem Aviões Fantasy em Fortaleza com diversas participações especiais

No dia 17 de setembro o público se encontrará novamente com o Aviões Fantasy, uma das maiores festas à fantasia do Brasil, depois de dois anos sem acontecer por conta da pandemia.

Produzida pelo cantor e compositor Xand Avião, a festa este ano tem como tema “Time Machine” (Máquina do Tempo) e propõe aos presentes que soltem a imaginação e façam uma grande viagem ao tempo. Durante todo o show o artista irá cantar canções de toda sua carreira e relembrará momentos históricos de seus 20 anos, período de muita versatilidade, música e evolução.

O evento ocorre no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza, e coleciona apresentações marcantes desde sua primeira edição, em 2016. Se na primeira vez foram cerca de 15 mil presentes, este ano essa marca foi ultrapassada em apenas duas horas de venda de ingressos e – faltando um mês para o evento – já são mais de 30 mil ingressos vendidos.

Para este ano estão confirmados, além do anfitrião da festa, Xand Avião, os cantores Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Mari Fernandez, Gustavo Mioto e Felipe Amorim. Em uma mescla incrível entre nomes consagrados e estrelas em ascensão da música brasileira, Xand mostra que está sempre se reinventando e de olho no cenário musical.

“Ficamos dois anos sem realizar o Fantasy e agora vamos fazer um evento memorável. A cada ano estamos aumentando a festa e esse ano será o maior de todos, sem dúvida nenhuma. Eu, pessoalmente, junto com minha equipe, estamos trabalhando dia e noite para que cada detalhe da festa seja perfeito e que a experiência seja marcante”, afirmou Xand.

Com a proposta de criar uma experiência única para o público, o Aviões Fantasy terá apresentação da influenciadora GKay e da influenciadora Raffa Kalimann no palco, além de uma série de surpresas e espaços com ativações que completarão a diversão do público. Quem fica no comando da apresentação nas redes sociais de Xand é a influenciadora e bailarina Lore Improta.

“Esse é um ano muito especial. Tivemos dois anos para pensar e desenvolver a temática do evento deste ano que é uma grande viagem no tempo, juntando passado, presente e futuro num único momento: o Fantasy Time Machine. A expectativa é grande, teremos um palco completamente diferente do que já fizemos em anos anteriores. Será uma experiência diferenciada e com uma grade de atrações que dispensa comentários,” declarou Carlos Aristides, diretor artístico do Fantasy e empresário de Xand Avião.

Xandy Avião e Isabele Temoteo na edição de 2019 da festa. (Foto: Reprodução/Instagram)

SERVIÇO:

AVIÕES FANTASY

Arena Castelão (área externa) – Av. Alberto Craveiro, 2901 – Castelão, Fortaleza – CE

Data: 17/09

Horário: 17h

Classificação Etária: 16 anos

Ingressos: brasilticket. com. br

Valor: de R$200 a R$1.450