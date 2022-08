HITMAKER lança single em parceria com MC Mari

A faixa começa com a Hitmaker traçando sua nova fase depois do término do namoro

Quando o assunto é incluir batidas de funk em produções musicais, a HITMAKER é sucesso. A

dupla formada por Pedro Breder e Wallace Vianna lança, nesta sexta-feira, 26 de agosto, “Uma Vezinha”. Com a participação de MC Mari, o single reúne várias influências e promete ficar na cabeça do público. A música estará disponível em todas as plataformas digitais, com clipe no YouTube, às 12h.

Uma Vezinha – Crédito Az Brunas



A dupla é craque em produzir grandes sucessos. “Beijinho no Ombro” (Valesca Popozuda) foi primeiro entre eles, e desde então vários outros caíram nas graças do público, como “Combatchy” (Anitta), que entrou na parada global do Spotify, e “Favela Chegou” (Ludmilla).

Pedro Breder



Com “Uma Vezinha”, Pedro e Wallace mostram novamente todo o seu conhecimento musical, desta vez em parceria com MC Mari.

MC Mari



A faixa começa com a Hitmaker traçando sua nova fase depois do término do namoro. No primeiro verso da canção, o trio resume a mensagem que quer passar com o single: “Terminou o namoro/ Não quer compromisso/Só quer uma botada/ e nada mais que isso”. Já nos versos seguintes, MC Mari reafirma essa uma vezinha: “Uma vez na sala/ uma vez no carro/Uma vez no quarto/sentando sem dó”.

Wallace Vianna



Breder comenta sobre o lançamento: “A gente conseguiu unir, junto da Mari, o que cada um curte em música e trazer essa força em “Uma Vezinha”. Fizemos o que gostamos de ouvir em casa e gostaríamos de ouvir na rua. A música e a batida nasceram do nosso encontro que é, um pouco, a essência de cada um de nós”.