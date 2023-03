Hitalon Bastos, ator e campeão de stand-up, revela desejo de crescer nas redes sociais

Natural de Tocantins, o comediante que já gravou com o Whindersson Nunes, acumula 800 mil seguidores no TikTok

Não tem dia ruim que um vídeo engraçado ou um bom meme não consiga mudar. Talvez esse seja um dos motivos do sucesso no TikTok e no Instagram de Hitalon Bastos. Natural do Tocantins, Hitalon é também ator, e já foi campeão brasileiro de stand up comedy. Além de já ter trabalhado com artistas importantes do cenário nacional, como Whidersson Nunes.

Hitalon Bastos durante gravação de “O sangue chega ferve” ao lado de Whindersson Nunes

Em setembro de 2021, ele chegou a gravar um vídeo com Whindersson, intitulado ‘O Sangue Chega a Ferve’ no YouTube, da série ‘Próxima Parada 2’, e que conta com mais de 2,9 milhões de visualizações.

O artista comenta sobre a sua relação com o famoso humorista. “Conheci o Whindersson nessa gravação no Jalapão, durante uns 8 dias. Pessoa muito tranquila, muito apegado as suas origens, anda descalço, sem camisa e bastante humilde”, diz.

Hoje, a sua rede social com maior presença é o TikTok, onde o criador de conteúdo acumula quase 800 mil seguidores

“Encontrei com ele depois novamente em um show em Goiânia, e sempre me recebeu muito bem. Sempre que nos encontramos, acabamos trocando ideias e etc. É um cara bem legal”, completa.

Os vídeos de Hitalon costumam fazer mais sucesso no TikTok, onde conta com quase 800 mil seguidores, e ele fala um pouco sobre isso, revelando também que já pensou em desistir, mas continuou firme e forte com o seu sonho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vídeo de Hitalon com Whindersson Nunes faz parte da série “Próxima parada 2” e tem mais de 2,9 milhões de visualizações

“A gente que trabalha com internet, sempre espera alcançar um grande público. E eu venho há muito tempo batalhando, já pensei em desistir várias vezes, mas continuei. Venho do teatro, desde os 14 anos, escrevi peças, ganhei prêmios, sempre estudando bastante. Tudo que conquistei é fruto do meu estudo, e espero conquistar mais seguidores sempre”.

“Para o futuro, eu espero trabalhar mais vezes com cinema, quero rodar o Brasil com o meu stand up, ser mais reconhecido pelo meu trabalho, conquistar mais público, principalmente porque o artista sem público não é nada, não é ninguém”, reconhece.