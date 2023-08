Histórias de Sucesso: Colunista da Exame reúne profissionais para lançamento de inspiradora série editorial

Fabiana Monteiro e coautores compartilharam suas jornadas profissionais e valiosas lições de vida para capacitar novos talentos no mundo corporativo

Inspirar e capacitar também é necessário no mundo corporativo. E para isso, nada melhor que ouvir histórias reais de profissionais bem sucedidos em suas carreiras.

Mirella Pini (direita), CEO da Pini Personalizados, integra o time de 60 coautores da série

Na última terça-feira (22) na Livraria da Vila JK Iguatemi, a escritora Fabiana Monteiro, colunista da revista Exame, lançou os livros 9º e 10º da coletânea Histórias de Sucesso. O evento contou com mais de 150 convidados, entre coautores, jornalistas e profissionais do mercado para prestigiarem esses novos lançamentos da Editora Global Partners.

De acordo com Fabiana, o principal objetivo dessa série editorial de livros é transformar a jornada dos profissionais de alto padrão em inspiração para novos talentos, oferecendo relatos pessoais e histórias autênticas de vida e trabalho de pessoas que superaram obstáculos, além de realçar a importância do estudo contínuo para chegar em seus objetivos.

Carol Paiffer e André Vasconcelos posam com a colunista e escritora Fabiana Monteiro

Com uma ênfase especial em inspirar jovens, a série Histórias Extraordinárias do Mundo Corporativo pretende capacitar os leitores a descobrir paixões, desenvolver habilidades e se tornarem líderes atuantes em suas respectivas áreas.

Os lançamentos dos livros 9º e 10°, que contabilizam 60 coautores, como a empresária fundadora e CEO da Pini Personalizados, Mirella Pini, que relata que um dos seus sonhos é que a real história da sua empresa alcance um número significativo de jovens e que eles usem ela para encontrar uma saída e para não desistir dos sonhos. “Nem sempre tudo vai dar certo, mas a vida é essa série de compensações”, aconselha.

O evento contou ainda com convidados especiais, como a investidora profissional e sócia-fundadora da Ações Garantem o Futuro (AGF), Louise Barsi, que também dividiu a sua opinião em relação aos trabalhos da escritora e como os livros podem ajudar os próximos profissionais de alto padrão.

“Eu acho que é super importante as Histórias de Sucesso, principalmente para os jovens, sem contar que com muito trabalho, com dedicação, com paciência, com disciplina, independente do seu background, independente da sua história, é possível você chegar lá”, relata Louise.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carol Paiffer, investidora no Shark Tank Brasil e CEO da Atom S.A., também presente no evento como convidada especial, relatou que aqueles que desejam se destacar precisam estar em constante busca por conhecimento. “Acredito que, em primeiro lugar, para considerarmos alguém como um bom profissional, é fundamental que ele possua um profundo entendimento do que está realizando, além de compartilhar valores que estejam alinhados com a empresa, propósito ou objetivo em questão. A pessoa que acha que ela já sabe todas as coisas, com certeza ela vai ficar estagnada e não vai ser um bom profissional”, comenta.

Outra dica valiosa que os convidados partilharam durante as suas falas é que os jovens precisam fazer um bom networking, mantendo contato com pessoas inspiradoras e que possam agregar em seus conhecimentos.

“As boas conexões são fundamentais na carreira de um jovem por meio de um ciclo social, seja ele profissional ou acadêmico. E é por meio da troca de experiências e da disseminação de conhecimentos que a gente consegue formar cada vez mais um jovem de sucesso para o futuro”, afirma André Vasconcellos, diretor-adjunto do IBRI RJ.

Crescimento pessoal e em equipe

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Prof. Dr. Marco Tullio Vasconcelos, atual reitor do Mackenzie e prefaciador do livro 10º, ressalta que o crescimento individual do indivíduo como profissional, como executivo, leva em consideração o crescimento da equipe. “A gente precisa motivar e formar pessoas. Eu acho que esse é o legado. Porque um dia a gente deixa as organizações, então temos que fazer sucessores”, opina.

A escritora Fabiana Monteiro finalizou o encontro de lançamentos dando um conselho para os jovens: “se vocês querem quebrar crenças sobre mercado e carreira, leiam a série Histórias de Sucesso, porque no livro os coautores estão compartilhando trajetórias de como eles chegaram na posição que eles estão hoje, e é muito importante compartilhar a jornada, e isso foi muito importante na minha vida. Eu peguei muita referência dos líderes do mercado, busquei entender como eles pensam e como eles agem em situações diversas, e isso eu trouxe para a minha vida”, conclui.