Higor Neves, especialista em Marketing Digital, explica o motivo dos famosos estarem na rede social Koo

Brasil é o segundo país com maior número de usuários na plataforma indiana que viralizou entre celebridades e anônimos.

A rede social indiana Koo conquistou os brasileiros, o país é responsável por mais de 2 milhões de perfis, sendo o segundo colocado em número de usuários da plataforma. O sucesso se deve à chegada do bilionário Elon Musk ao Twitter. Com o temor de que o microblog fosse acabar ou perder funcionalidades, muitos usuários decidiram criar perfis na rede indiana, a qual se assemelha à plataforma norte-americana.

Higor Neves explicou o motivo dos famosos estarem na rede social Koo. Créditos: Divulgação

É verdade que o trocadilho com a sonoridade do nome da plataforma ajudou a atrair os brasileiros. No entanto, o que poderia ser apenas uma brincadeira ou uma tempestade momentânea de memes se tornou um terreno fértil para as celebridades.

A adesão aconteceu depois da chegada do bilionário Elon Musk ao Twitter. Créditos: Shutterstock

Famosos como o youtuber Felipe Neto, o streamer Casimiro, os atores Bruno Gagliasso e Babu Santana, as cantoras Pocah e Claudia Leitte e o humorista Paulo Vieira migraram para a rede indiana. Até o craque Ronaldinho Gaúcho criou um perfil na plataforma.

“A adesão em massa de pessoas comuns atraiu os famosos, que continuam lá porque a rede se tornou mais um canal para investir em ações publicitárias”, afirma Higor Neves, especialista em Marketing Digital.

Para o especialista em Marketing Digital, um dos principais motivos foi adesão em massa que aconteceu e atraiu as celebridades para a plataforma. Créditos: Divulgação

Percebendo o potencial da rede, algumas empresas brasileiras também criaram perfis na plataforma.

“Na internet, o que conta é o engajamento. As empresas notaram que, além de entrar na brincadeira, poderiam fazer campanhas de marketing com o público mais seleto”, avalia o especialista.

Segundo Neves, mesmo que o pico de interesse pelo Koo tenha ficado para trás, a rede tende a ganhar mais usuários com o tempo, além de novas funcionalidades.

De acordo Neves, mesmo que o pico de interesse pelo Koo tenha ficado para trás, a rede tende a ganhar mais usuários com o tempo. Créditos: Divulgação

Portanto, antecipar a entrada na plataforma é importante para quem deseja se destacar e conhecer as ferramentas disponíveis.

“Os famosos que já estão lá serão os primeiros a serem procurados para protagonizar campanhas publicitárias”, ressalta. “E as empresas que já usam a rede saberão como otimizar os resultados antes dos concorrentes, o que é uma vantagem competitiva e tanto no meio digital”, acrescenta o especialista.