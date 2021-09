Advogado Henrique Lima celebra os 41 anos em grande estilo, após covid-19

A festa intimista aconteceu em Curitiba seguindo todos os protocolos de segurança

A pandemia não foi fácil para família de Henrique Lima. O advogado, escritor e palestrante quase perdeu a vida após ser internado com complicações devido a Covid-19. Ele lutou bravamente contra a doença e conseguiu se recuperar. Para celebrar mais um ano de vida com muita saúde, foi feita uma festa intimista para poucas pessoas no último fim de semana.



O advogado não teve a chance de comemorar os 40 anos por conta da pandemia, mas não deixou o aniversário de 41 anos passar em branco. Henrique e a esposa, Raquel Casal, prepararam uma festa intimista, porém muito elegante, para poucos convidados na área externa da casa da família, em Curitiba-PR.

O casal, Raquel e Henrique



Para participar da festa, os convidados precisaram fazer um teste de PCR e apresentaram o comprovante negativo para a doença. Apenas amigos íntimos foram escolhidos para celebrar ao lado do casal. De acordo com Raquel, as pessoas que estavam na festa eram aquelas que deram apoio no pior momento da família, quando foram infectados pela Covid-19. “Foi uma festa bem animada e todos que estavam lá sabiam da nossa história, do que nós passamos. Foi uma festa emocionante e todos estavam muito contentes por estar lá celebrando com Henrique. É uma alegria enorme por ele ter conseguido estar lá com a gente”, contou.

Larissa e Raquel

A pequena Elise, Márcia e Raquel

Marlus, Priscila e Raquel

Padilha e Henrique

Raquel, Erika e Gabriel

Luiza Uadi e Raquel

Raquel, Fernanda, Cláudia e Virginia ao lado de Rogério Cordoni

Robson, Henrique e Fernanda

Raquel e a mãe, Ana Casal



Além do teste negativo, Raquel também preparou algumas coisas especiais para o evento na intenção de garantir a segurança de todos os convidados. “Eles tinham a liberdade de permanecer de máscara no evento. Tínhamos álcool em gel em todos os lugares e deixamos máscaras descartáveis à disposição de todos”.

Raquel, Rodrigo Cordoni e Henrique

Andre, Marcela e Henrique

Angel, Henrique, Rafael e Alexandre

Mariana, Rosana e Tati

Emanuel e Jaqueline

Sarah, Raquel e Gustavo

Rodolfo, Aline e os filhos



Apesar da festa ter sido planejada há pouco tempo, Henrique contou com os melhores fornecedores do mercado, como, por exemplo, o famoso Rogério Cordoni, cover oficial do Elvis Presley no Brasil. O evento também teve robô de LED e drinks do Jhazza Eventos. “Foi fantástica a festa, um sucesso”, finaliza Raquel.







