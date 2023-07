Heitor Gomes, ex-integrante de Charlie Brown Jr. e CPM 22, lança novo single autoral

Conheça o projeto solo do renomado baixista brasileiro e ouça seu mais recente lançamento

No dia 7 de julho, os fãs do músico brasileiro Heitor Gomes terão a oportunidade de conferir o mais novo single de seu projeto autoral, Gomes do 8. O baixista, conhecido por suas contribuições em bandas renomadas como Charlie Brown Jr. e CPM 22, revela que “Na Busca Pela Identidade” estará disponível em plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer e Tidal.

Conheça o projeto solo do baixista brasileiro e ouça seu mais recente lançamento

Diferente de suas produções anteriores, Gomes destaca que para este single, ele precisou se envolver em todas as etapas do processo, desde a finalização da música até as negociações com os agregadores de áudio. O músico assume também o papel de empreendedor em seu negócio, enfrentando desafios organizacionais e de entrega dentro do prazo.

Gomes do 8 é um projeto em que Heitor Gomes interpreta releituras de músicas utilizando um contrabaixo de oito cordas, com uma técnica chamada “triplo domínio”, criada por seu pai, Chico Gomes. O músico busca criar algo inédito enquanto mantém as influências adquiridas durante sua estadia no Charlie Brown Jr., afirmando que a faixa mantém uma sonoridade que remete ao estilo da banda santista.

Ex-integrante do Charlie Brown Jr lança projeto autoral

O single, cuja letra é assinada pelo MC Kalango, aborda a busca pela identidade e a importância de sonhar para se encontrar. O aspecto visceral das baterias, a cargo de Arthur Marques, e a mistura de elementos eletrônicos, proporcionada por DJ Zero 3, complementam a jornada musical descrita por Gomes.

Em entrevista, o músico expressa seu total comprometimento com o novo momento do Gomes do 8, destacando que haverá uma sequência de lançamentos incríveis, fruto de dois anos de intenso trabalho.

Heitor Gomes possui um histórico de sucesso em sua carreira musical. Durante sua passagem pelo Charlie Brown Jr., entre 2005 e 2011, ele contribuiu em álbuns como “Imunidade Musical” (2005), “Ritmo, Ritual e Responsa” (2007) e “Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva” (2009), este último premiado como melhor álbum no Grammy Latino. O último trabalho de Gomes com a banda foi o álbum ao vivo “Chegou Quem Faltava”, gravado em 2011, mas lançado apenas em 2021 nas principais plataformas de streaming.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, Heitor Gomes ingressou no CPM 22, onde atuou de 2011 a 2016. Durante esse período, participou de momentos importantes para a banda, como a gravação do DVD “CPM 22 Acústico” (2013), que contou com a presença do vocalista Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, na música “Um Minuto Para o Fim do Mundo” (2005). Além disso, Gomes também esteve presente no registro do show “CPM 22 ao Vivo no Rock in Rio” (2016), que imortalizou a apresentação do grupo no famoso festival durante a edição de 2015.

Atualmente, Heitor Gomes dedica-se plenamente ao seu projeto autoral, Gomes do 8. Com o lançamento de “Na Busca Pela Identidade” se aproximando, os fãs aguardam ansiosos para ouvir a nova criação do talentoso baixista. O pré-save do single já está disponível através do link.