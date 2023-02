Headhunter revela 5 dicas poderosas para iniciar a transição de carreira em 2023

Levantamento aponta que cerca de 77% dos profissionais que estão no mercado de trabalho brasileiro pretendem mudar de emprego em 2023

Um levantamento feito pelo Empregos.com.br, portal de recolocação profissional, aponta um número surpreendente: cerca de 77% dos profissionais que estão no mercado de trabalho brasileiro pretendem mudar de emprego em 2023. A pesquisa foi realizada com 517 pessoas, entre os dias 25 e 30 de novembro de 2022.

“Ter total consciência da sua decisão e traçar um plano claro de ação são alguns fatores essenciais na hora de tomar uma decisão tão importante”, revela Dani Verdugo. Diante deste cenário, Dani Verdugo, CEO da THE Consulting, separou cinco dicas para auxiliar os profissionais nesse momento tão delicado e recheado de incertezas a tomar o rumo certo e explicou cada uma delas:

1 – Esteja certo (a) da sua decisão

Nesse momento, o primeiro passo é fazer uma reflexão sobre os motivos que foram determinantes para essa decisão. Uma dica interessante é anotar os motivos que estão levando a pessoa a essa mudança de carreira e revisitá-los sempre que for necessário, do início ao fim do processo.

2 – Elabore o seu “plano de ação”

Com a decisão tomada e a devida conexão com as motivações estabelecidas, o segundo passo é iniciar um planejamento claro e objetivo que leve em conta toda a capacitação/estrutura já adquirida pela profissional nos aspectos: técnico, financeiro e de relacionamento interpessoal. Feito isto, vale responder a perguntas como: Eu já estou pronta para fazer essa transição? Eu tenho uma estrutura financeira que possa me manter durante o percurso? Tenho uma rede de relacionamento que possa encurtar esse processo?

3 – Estabeleça metas claras, objetivas e atingíveis

O terceiro passo é estabelecer metas e prazos de forma clara. Esse aspecto, embora seja o mais “técnico”, é essencial para que a pessoa encontre um impulso maior para se comprometer com aquilo que havia se proposto no início da transição.

4 – Atente-se ao desenvolvimento de novas soft skills

O mercado busca, cada vez mais, profissionais que tenham as chamadas “Soft Skills” (habilidades emocionais) bem desenvolvidas. Essa é uma demanda geral, que independe da área de atuação. Habilidades como: pensamento criativo, flexibilidade, comunicação eficaz, resiliência, entre outras, são um diferencial extremamente importante na hora da contratação e análise, por parte do recrutador, se a pessoa se adequa às demandas de uma determinada posição.

5 – Esteja atento ao seu emocional durante o processo de transição

Existem dois cenários distintos e que a questão emocional pode ser afetada de formas diferentes no caso de cada um deles. O primeiro é quando o profissional opta pela transição por decisão própria e o segundo é quando essa transição tem início em decorrência de um desligamento unilateral por parte da empresa. No entanto, em ambos os cenários é importante ter consciência de três pontos centrais: nossa capacidade de contribuição para um novo cenário profissional, bem como nossas habilidades já desenvolvidas e os pontos que precisamos desenvolver.

Na situação onde ocorreu um desligamento unilateral, a pessoa tende a ficar mais frágil, logo, é importante priorizar um trabalho de entendimento dos motivos que ocasionaram o desligamento e, posteriormente, traçar um plano de recolocação profissional. A dica principal, durante esse período sensível, é não se isolar e olhar exclusivamente no ‘processo de luto’, mas também entender que existe uma série de oportunidades a surgir neste novo ciclo.



No cenário no qual o profissional se preparou para uma transição, ele está mais organizado emocionalmente, mas, mesmo assim existe um choque devido a mudança de rotina, logo, é importante se manter ativo e focado em um novo plano de trabalho. A final, para ambos os casos, é sempre importante apostar um acompanhamento psicológico, aliado a atividades físicas. Cuide da sua mente e do seu corpo para enfrentar melhor esse processo de mudança e tudo tende a se tornar mais leve.