Havan transforma colaboradores em influenciadores da marca durante um mês

Uma ação interna da rede de lojas Havan transformou colaboradores em influenciadores da marca durante o mês de Julho. Por meio da rede social corporativa “Encantar”, a varejista realizou o concurso “Minha casa é toda Havan”, onde selecionou as três pessoas que produziram conteúdos para divulgar os produtos da linha Cama, Mesa e Banho e Utilidades Domésticas.

A coordenadora de Marketing do Núcleo de Mídia e Perfomance, Aline Simas, explica que a ideia surgiu como uma forma de reconhecer talentos dentro da própria empresa.

“A Havan está sempre buscando valorizar os seus mais de 22 mil colaboradores e aproximar cada vez mais da marca. Essa campanha faz justamente isso, além de oportunizar com que saiam da rotina e se descubram em outras áreas”, enfatiza.

Para participar do concurso, os colaboradores precisaram fazer um vídeo teste em casa, escolhendo um dos temas para gravar.

Os selecionados receberam em casa um Press Kit de até R$ 1 mil com produtos da Havan para produzirem os conteúdos. “Esse é um projeto piloto, mas, queremos envolver cada vez mais nossos colaboradores nas ações da empresa, até porque eles são os maiores conhecedores dos nossos produtos, então ninguém melhor para falar sobre”, afirma Aline.

Os materiais produzidos foram divulgados nas redes sociais dos Colaboradores Influenciadores e também nas plataformas digitais da Havan. Os selecionados nessa primeira edição foram: Arícia Afonso (@ariciaaf), de Brusque (SC), que mostrou itens da cozinha, Maycon dos Santos (@douglaixs), de Aracaju (SE), que apresentou produtos para o quarto, e Jhenifer Guedes (@jheniiguedes), de Londrina (PR), com os artigos para sala.

CONFIRA COMO FICARAM OS MATERIAIS: