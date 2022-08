Hana Khalil fala sobre aborto legal em seu Instagram “até que ponto não estão usando da sua religião para legitimar um posicionamento que na verdade é político”

Legalização do aborto é o tema do novo epsódio da série Não é por Akhaso

Hana Khalil fala sobre aborto legal em seu Instagram na série Não é Por Akhaso que lança hoje (25). A comunicadora reforça a importância de se discutir o tema no viés político e não religioso e aborda também como o patriarcado historicamente tirou o direito da mulher de controlar o próprio corpo. Em um trecho do vídeo ela conta:

“Aliás, até que ponto não estão usando da sua religião para legitimar um posicionamento que na verdade é político, faz parte de um sistema de controle?

É querer que as mulheres sigam sua religião sendo que o corpo que vai carregar tudo isso não é o seu.Ou até culpabilizando mulheres religiosas que desejam fazer o aborto pelos seus motivos, punindo-as e fazendo com que não se sintam dignas de ‘perdão’.”

A segunda temporada da série Não é Por Akhaso tem como ponto central o gaslighting, as manipulações que as mulheres sofrem em torno das suas vontades e direitos e a desconstrução de ideais comuns que existem na sociedade diante dos padrões, como o casamento, o papel da mulher dentro dessa entidade e as consequências disso em muitas esferas, como proibição do aborto legal, vergonha do próprio corpo e outros. Serão ao todo oito episódios que seguem uma evolução dos assuntos.