Há oito anos com Fausto Silva, Mayara Araújo acompanha o apresentador no “Faustão na Band”

Uma das mais antigas bailarinas de Fausto Silva, Mayara Araújo não abandonou o apresentador e seguiu com ele para a Band, no programa “Faustão na Band”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30.

A bailarina, de 27 anos, já participou por três vezes do extinto quadro “Dança dos Famosos”. Em 2015, foi vice-campeã ao lado do ator Arthur Aguiar; em 2017, foi novamente vice campeã com o ator Nicolas Prattes, que inclusive viveu um romance; e em 2019, venceu ao lado do ex BBB, Kaysar Dadour.

A carioca de Nilópolis é formada em dança e artes cênicas e dá aulas de ritmos desde os quinze anos. Também tem experiência nas modalidades jazz, balé clássico, contemporâneo, dança de salão e danças urbanas.

Em seu Instagram (@mayiearaujo), mostra os bastidores com as bailarinas, que inclusive mantém amizade com a maioria, e seu trabalho como influenciadora digital. Mayara também é empresária e é dona da loja de roupas on-line, a ‘Max Boutique’.