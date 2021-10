Conheça Gustavo Brunello, grande referência de foodtech no Brasil

Sócio da Pratí, empresário trocou o sonho da carreira em multinacional para investir em comida saudável e faz sucesso no país

O Brasil tem se tornado uma grande referência em empreendedorismo de sucesso em todo o mundo. E o nome de Gustavo Brunello está entre as referências. Um dos idealizadores, e sócios, da Pratí, o empresário trocou a carreia tradicional pelo empreendedorismo e hoje é dono de uma marca de comidas congeladas que está entre as queridinhas do Brasil.

Os sócios, Daniel Luco responsável pela expansão e novos negócios, Fábio Canina CEO, Gustavo Brunello CMO, Leonardo Paiva COO.

Com mais de 85 opções de combinações dos pratos, a Pratí é responsável por mais de 70 mil refeições, mensais, entre São Paulo, Grande São Paulo, cidades do interior e Rio de Janeiro. A expansão, que é foi acelerada pela pandemia, é só o começo da marca que atua há seis anos no país.

A empresa espera impactar até o final de 2021 mais de 20 mil clientes, produzir mais de 100 toneladas e faturar mais de R$ 10 milhões de reais. Hoje, a empresa oferece mais de 85 opções que variam entre marmitas, kits, carne, frango, peixe, vegetariano, massas, snacks salgados e doces, sopas e vegetais – podendo ser adquiridos em combos ou porções individuais. Entre elas estão as marmitinhas, conhecidas como o PF do Chef, que passam desde o Strogonoff de Frango a Canja; os Low Carb para uma dieta com menos ingestão de carboidratos; Salgados e Snacks sem fritura, além dos doces com ingredientes dietéticos; massas e risotos integrais e itens do empório, como barrinhas, pastas e colágenos, por exemplo.







“Quando ingressei nos negócios, estagiei em grandes empresas. Fui efetivado em uma multinacional onde trabalhei durante cinco anos. Nesse trajeto, fiz um intercâmbio fora do país e conheci novas culturas, o que me abriu a mente para os negócios. Quando voltei ao Brasil, retornei para a mesma empresa, mas o brilho nos olhos estava no empreendedorismo”, contou Gustavo.

“Nessa época, a comida congelada já era uma realidade fora do Brasil, e vi uma maneira de empreender. Não consegui mais seguir dentro de uma empresa, pois já tinha imaginado e idealizado o meu próprio negócio. Foi então que depois de planejar, tive coragem de sair do mundo corporativo”, contou.

Opções de doces da Pratí são feitos com ingredientes dietéticos

Durante os seis primeiros meses da empresa, Gustavo e o sócio faziam as comidas, entregas e todo o financeiro da empresa. Com a grande aceitação do público, em seis meses a equipe precisou crescer. Seis anos depois, a equipe agora conta com 70 funcionários.

Salgados estão entre as opções de lanches saudáveis da Pratí

“Nossa filosofia e missão é levar opções saudáveis e gostosas, sem focar algo para o emagrecimento e isso é algo que as pessoas tem buscado, principalmente na pandemia, onde grande parte da população estava em home office. Como empresa, entendemos que fizemos parte da solução e lado bom. Ajudamos as pessoas manter a saúde e ficar em casa”, comentou o empresário.