Ex-atleta e, atualmente empresário, Gustavo Borges dá dica sobre carreira de sucesso

Nadador brasileiro com maior número de medalhas conquistadas em campeonatos internacionais, 35 no total, Gustavo palestrou em evento em São Paulo

O ex-nadador brasileiro Gustavo Borges, construiu uma carreira esportiva de muito sucesso e se tornou inspiração para muitos jovens. Pensando nisso, hoje, fora das piscinas, Gustavo dá palestras sobre sonho, excelência e comprometimento pelo Brasil.

Na última terça-feira, (9), Gustavo foi um dos principais palestrantes em um evento online e gratuito, em São Paulo, que reuniu diversos nomes do meio esportivo para falar sobre educação e carreira. O empresário dividiu o bate papo com Mário Aguilar, CEO da GLED International Education e organizador do evento.

Gustavo contou sobre os anos que morou fora quando se formou em Economia pela Universidade de Michigan, em 1997, momento em que ainda competia profissionalmente e depois sobre sua entrada no universo do empreendedorismo ao fim da sua jornada como atleta: “Durante quatro anos eu dividi a minha vida entre esporte e empreendedorismo. Isso causou um certo desconforto em alguns momentos, mas o desconforto está relacionado a desafio. E o desafio te eleva a outro patamar. E neste período, eu estava disposto a me sacrificar naquela magnitude que eu decidi me sacrificar. Eu encerrei a minha carreira satisfeito porque eu dei o meu 100%. Então, eu sai vitorioso”, inspirando ainda mais jovens.

Na palestra, Gustavo dividiu três dicas valiosas para obter uma carreira de sucesso:

1- Lidere sua própria vida:

E como você faz isso? Sendo um exemplo! Um exemplo para você mesmo de boas atitudes, de bons hábitos, de bons relacionamentos. Fazendo assim, naturalmente outras pessoas irão se inspirar em você. Então, não se deixe ser influenciado por quem não está na mesma direção e seja o protagonista da sua história;

2- Nunca deixe de aprender:

Não se preocupe com o que as outras pessoas estão falando sobre você ou seu trabalho. Se preocupe com aquilo que você quer para sua vida. E, desenvolver competências nas áreas que você quer trabalhar é fundamental. Então, estude;

3- Faça boas escolhas:

Faça escolhas que irão te levar para onde você quer chegar. E se você ainda não sabe, então reflita sobre o que você não quer e elimine da sua vida. Tenha capacidade de separar o certo e o errado para que você possa vibrar com as suas conquistas.

Gustavo tem atualmente 48 anos e ganhou sua primeira medalha em 1981, representando a Escola Estadual Capitão Antônio Justino Falleiros, de Ituverava, cidade do interior paulista. Em 2004, se aposentou das piscinas e iniciou a carreira de palestrante e comentarista.