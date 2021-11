Após sucesso em reprise de ‘’Pega pega’’, ator Guilherme Cabral entra para novela ‘’Nos Tempos do Imperador’’

O ator de 17 anos, interpretará Dominique, filho da Condessa de Barral, que volta ao Brasil após período na Europa

Após brilhar nas novelas “Pega Pega”, “Verão 90” e “Amor de Mãe”, o ator Guilherme Cabral encarará mais um trabalho e desafio nas telinhas. O jovem de 17 anos, está prestes a aparecer na novela “Nos Tempos do Imperador”, como Horace Dominique, filho dos personagens de Mariana Ximenes, a Condessa de Barral Luísa, e Thierry Tremouroux, Conde Eugênio.

O personagem de Guilherme retorna ao Brasil após um longo período longe da mãe. “A experiência está sendo incrível. Viver um personagem da vida real acompanha uma responsabilidade gigantesca. Apesar de ser um personagem pouco sentimental, decorrente de sua criação na França, o conturbado relacionamento com a mãe imprime ao Dominique muita carga emocional na sua personalidade. Além disso, é um menino muito doce, só que esconde isso através de um semblante forte e fechado. A história é linda, com certeza vocês vão amar”, conta empolgado por encarar um personagem inspirado em fatos reais.

“Tive várias sessões de prosódia para aprender o sotaque francês com a Iris Gomes, e também, preparação de elenco com a querida Cristina Bethencourt. Além disso, o preparo interior foi fundamental para que eu conseguisse realizar meu trabalho. O foco e a concentração, para mim, é o mais importante”, detalha Cabral. O ator vê o papel como uma grande oportunidade de visibilidade do seu trabalho. “Contraceno com muitos atores, mas os principais são: Mariana Ximenes, Letícia Sabatella, Selton Mello e mais um que não posso revelar… Faço parte do núcleo do Palácio, da trama principal. Trabalhar com um elenco tão experiente e poder me jogar em cena com eles me fez aprimorar muitas coisas, aprender muito. Além disso, pude mostrar para eles e para os diretores um pouco de mim”.

O primeiro papel de Guilherme Cabral na TV foi na novela “Pega Pega”, em 2017. O ator recorda com carinho as relações construídas na época em que a novela esteve no ar, e a amizade que se consolidou. “Em ‘Pega Pega’ eu descobri esse universo das câmeras. A Claudinha [Claudia Souto], autora, escreveu uma lindíssima história do Gabriel com o pai [personagem de Guilherme Weber], tratando de assuntos tão importantes, como, por exemplo, o respeito com a comunidade LGBTQIA+. Tive uma mestra, a preparadora de elenco Tati Muniz, que me guiou e me ensinou muito no meu começo e me fez amar a profissão. A união dessa equipe é tão grande que temos um grupo e conversamos diariamente”.

Guilherme também pode ser visto na série, “Dom”, primeira série brasileira da Amazon Prime. “Em um cenário do início dos anos 90, fiz cenas fortes, vivenciando a entrada das drogas na vida de um adolescente. A série foi um sucesso, e um trabalho que me abriu muitas portas”.

As gravações de “Nos Tempos do Imperador” encerraram recentemente e Guilherme Cabral já tem novos projetos: estudar e crescer na profissão que escolheu. “Tenho em mente continuar me aprimorando para estar pronto para novas oportunidades. Meu sonho é continuar trabalhando e alcançar um alto nível de excelência na minha profissão, pra quem sabe um dia virar referência na área”.