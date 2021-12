Grupo Record anuncia mudança no comando da área comercial da empresa

O Grupo Record informou que iniciou a reestruturação em todas áreas comerciais

O Grupo Record informa que iniciou a reestruturação em todas áreas comerciais. O trabalho tem como objetivo oferecer ao mercado as melhores soluções em formatos, inovação, customização de produtos para atender clientes de todos as proporções de investimento em nossas plataformas de conteúdo.

O comando comercial de Negócios Multiplataforma será conduzido por Alarico Naves, contemplando toda a estrutura comercial da TV e das mídias digitais.

Walter Zagari

Hilton Madeira

O planejamento do trabalho contará também com um Conselho Consultivo Comercial do qual fazem parte Walter Zagari e Hilton Madeira.