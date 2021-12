Nova cerveja do Grupo HEINEKEN junta arte e tecnologia em evento no Rio

A cerveja Tiger chegou no Brasil em 2021 e já é um sucesso

Com uma pegada jovem e de inovação, a equipe da Tiger, nova cerveja do Grupo HEINEKEN, fez um evento no Distrito de Arte do Porto (DAP), na zona portuária do Rio de Janeiro-RJ. Pela primeira vez na história da América Latina, um drone auxílio na arte urbana, mostrando que a arte e a tecnologia podem ser aliadas.

Criada nas ruas de Singapura em 1932 e com DNA street, Tiger entra na história para trazer ainda mais força na renovação do espaço

A Tiger convidou o artista Marcelo Ment para dividir o espaço com um drone para a realização de um grafite no local. A pintura fará parte do legado cultural da cidade e já pode ser apreciada por todos no DAP.

A pintura acabou no dia 4 de dezembro, quando Tiger celebrou o feito em um evento chamado “Ocupa Tiger”

“O Distrito de Arte do Porto veio para colaborar com a revitalização e ocupação da região. Nós entendemos que agora, com esse processo de retomada da cultura e turismo, o Distrito vai conseguir potencializar ainda mais estes setores”, explica Hiroshi Shibuya, idealizador e diretor executivo do Núcleo de Ativação Urbana.

“Durante a elaboração da arte que criamos, pensamos muito sobre a palavra ‘recomeçar’. O quanto podemos nos espelhar no tigre para trazer garra e força para a reconstrução após tudo que vivemos nos últimos anos”, disse Ment

O grafiteiro escolhido já tem artes espalhados por todo o mundo, como no Brasil, Boston, Chicago e Paris. Dessa vez, ele fez uma pintura que representasse a garra do tigre, símbolo da Tiger. Ela ficou pronta na primeira semana de dezembro no evento “Ocupa Tiger”, que contou com DJs, obstáculos de skate, oficina de stencil e degustação gratuita de Tiger.

O DAP passa por um momento de revitalização urbana e está se tornando um polo de cultura e entretenimento, com um dos maiores museus a céu aberto de graffiti do Brasil

“O nosso público está ligado nas tendências que acontecem pelo mundo e, por isso, a inovação faz parte do nosso dia a dia. O objetivo dessa ação foi criar o inesperado, unindo de forma criativa dois territórios de Tiger: cultura urbana e tech. Ao conseguir fazer tudo isso ainda deixamos nossa marca no Rio de Janeiro, em um projeto tão importante para a cidade quando o DAP”, diz Renan Ciccone, diretor de marketing do Grupo HEINEKEN