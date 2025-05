Grife Alo Yoga inaugura primeira loja no Brasil com evento em São Paulo

A grife norte-americana Alo Yoga inaugura nesta quinta-feira (22) sua primeira loja no Brasil. A unidade está localizada no primeiro piso do shopping JK Iguatemi, na zona sul de São Paulo.

Com origem em Los Angeles, a marca é conhecida por suas peças esportivas de alto desempenho e roupas casuais voltadas ao bem-estar e estilo de vida saudável. O evento de inauguração contará com a presença das modelos brasileiras Maria Klaumann — que estrela campanhas da marca —, Isabeli Fontana e Daiane Sodré, que têm carreira internacional consolidada.

Loja está localizada no shopping JK Iguatemi. (Foto: Divulgação)

Na última terça-feira (20), Maria Klaumann e Isabeli Fontana participaram de um encontro exclusivo promovido pela marca na Casa Wooding, em São Paulo. A atividade, voltada ao bem-estar, reforçou o posicionamento da Alo como referência em estilo de vida que combina moda, autocuidado e propósito.

Além da loja física, a marca lançou sua plataforma de e-commerce no país. O site da marca reúne o portfólio completo de produtos e experiências disponíveis ao público brasileiro.

Modelo Isabeli Fontana em campanha para a marca. (Foto: Instagram – @isabelifontana)

Com presença consolidada entre celebridades e influenciadores, a Alo Yoga planeja expandir sua atuação no Brasil. Até o fim de 2025, estão previstas mais duas lojas no país, incluindo uma unidade em Belo Horizonte.