Grande final de ‘A Fazenda’ já tem data marcada

A edição foi um sucesso nacional com a apresentação de Adriane Galisteu

Os fãs de ‘A Fazenda’ já podem começar a se preparar para se despedir dessa edição do reality. O programa divulgou nesta segunda-feira, 6, a data da grande final da competição. O público vai finalmente descobrir quem sairá com o prêmio de R$1,5 milhão.

A disputa pelo prêmio começou no dia 14 de setembro



A temporada de 2021 de ‘A Fazenda’ foi um sucesso enorme, já tendo sido assistida por mais de 100 milhões de telespectadores em todo o país. Essa foi a primeira edição com a nova apresentadora, Adriane Galisteu, que chegou encantando a todos com a espontaneidade e talento nato.

Nomes como Nego do Borel, Tati Quebra Barraco e Mileide (ex-esposa do Safadão) fizeram parte dessa edição



O que os fãs querem agora é descobrir quem será o novo milionário brasileiro. A Record TV divulgou que a grande final de ‘A Fazenda’ será em uma quinta-feira, no dia 16 de dezembro. Até o dia da decisão, a 13ª temporada do reality show ainda promete muitas surpresas e emoções que vão agitar a dinâmica dos peões que continuam na disputa.

Desde a estreia da temporada, que aconteceu no dia 14 de setembro, até o dia 5 de dezembro, o programado foi assistido, ao menos durante 1 minuto, por 100 milhões e 504 mil telespectadores em todo o Brasil. Os dados são consolidados do Kantar IBOPE com projeção do Atlas de Cobertura da Record TV 2021.