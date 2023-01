Grande final da competição internacional de drinks acontece no Rio de Janeiro

O encerramento da Amázzoni International Cocktail Competition será realizada de 29 de janeiro a 3 de fevereiro

A marca de gin Amázzoni, genuinamente brasileira e atualmente disponível em mais de 15 países, já ganhou diversos prêmios ao redor do mundo e agora anuncia a grande final da primeira edição do Amázzoni International Cocktail Competition, torneio global de bartenders da marca que irá acontecer entre os dias 29 de janeiro e 3 de fevereiro, na cidade do Rio de Janeiro.

O especialista Benôit Laug, diretor geral Pernod Ricard Southern Latam (FR), compõe a mesa de jurados ao lados de outros especialistas internacionais

Ao longo de 2022 diversos países receberam as etapas nacionais que visaram gerar conteúdos sobre o universo da coquetelaria, elevando a conscientização do mercado sobre o tema da preservação da Floresta, amplificando a relevância internacional da marca. Agora trazem para a cidade carioca seus representantes avant gardens e referências no setor para participarem da final que vai anunciar o grande vencedor. Profissionais dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Grécia, Suécia, França, Uruguai e Paraguai, compõem a disputa final.

Arturo Isola, fundador do Amázzoni Gin, vem da Itália para avaliar e julgar os competidores do evento

A grande final vai acontecer no dia 3 de fevereiro no Canastra Rosé, um dos melhores hotspots do Rio, localizado em Botafogo, região considerada o SOHO do Rio de Janeiro.

O júri estará composto por seis juízes especializados:

Benôit Laug — Diretor Geral Pernod Ricard Southern Latam (FR)

Marcelo Salazar – Expert na Floresta Amônica, empreendedor de impacto, articulador da – Rede Terra do Meio | Vem do Xingu (BR)

Penelope Vaglini — Academy chair – The World’s 50 Best Bars, Editora de A&B para L’Officiel Italia, ICON Magazine e Forbes (IT)

Stephanie Jordan – Mulher do Ano de 2020 pela Drinks Business e empreendedora sustentável (HL)

Arturo Isola — Fundador do Amázzoni gin (IT)

Além disso, para dar mais inspirações, os finalistas também vão participar de um tour para conhecer os principais pontos turísticos da cidade, proporcionando uma experiência imersiva na Floresta da Tijuca em busca de ingredientes para usar na final, assim como a visita à destilaria Amázzoni, localizada em Barra Mansa, município do Rio de Janeiro. O local também é referência no pilar sustentável da marca, que oferecerá aos concorrentes uma palestra sobre preservação da Floresta Amazônica, proferida por Marcelo Salazar, representante da ONG Vem do Xingu, patrocinada pela Amázzoni Gin.

A Amázzoni International Cocktail Competition é dedicada ao suporte a Floresta Amazônica, tem como um dos principais critérios de nota na avaliação dos drinks a categoria “Eco-responsible dimension protection of the Amazon rainforest”.