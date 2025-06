Granado inaugura nova loja no Iguatemi São Paulo com foco em perfumaria

A Granado, marca brasileira referência em perfumaria, inaugura sua nova loja no Iguatemi São Paulo. A unidade apresenta um projeto especialmente voltado ao universo dos perfumes, EDTs e colônias, oferecendo uma experiência sensorial que valoriza tradição, cuidado e conexão com o consumidor.



Fundada em 1870, a Granado é uma das marcas mais tradicionais e icônicas do Brasil

A loja possui uma curadoria exclusiva de produtos icônicos da Granado, como eau de toilette, colônias, perfumes, velas aromáticas, difusores de ambiente e kits especiais. O espaço foi pensado para proporcionar uma imersão olfativa, destacando a identidade da marca e seu compromisso com a qualidade, inovação e estética refinada.



Sissi Freeman, diretora de Marketing e Vendas da Granado e Barbara Migliori

“Estamos muito felizes com a chegada da Granado ao Iguatemi São Paulo, um espaço que tem tudo a ver com o nosso público. Inaugurar uma loja dedicada exclusivamente à perfumaria é um passo importante dentro dos nossos planos de expansão. Queremos oferecer uma experiência ainda mais completa e sensorial aos nossos clientes.” afirma Sissi Freeman, diretora de Marketing e Vendas da Granado.

Para celebrar a inauguração, os clientes serão presenteados com ações especiais, como brindes em compras acima de R$ 300 e distribuição de miniaturas de fragrâncias para dar as boas-vindas aos clientes e estreitar ainda mais a conexão com o público.



A nova loja faz parte do plano de expansão da Granado para 2025, que contempla o fortalecimento de sua presença nos mercados nacional e internacional. Nos últimos anos, a marca inaugurou unidades próprias em Paris, Londres, Lisboa e Nova York, além de manter um e-commerce ativo em mais de 30 países, reafirmando seu compromisso com a inovação, a qualidade e a valorização de suas origens.