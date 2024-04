Gourmetização acessível: Dr. Peanut une forças com Henrique Fogaça!

Em um movimento que promete redefinir os contornos do mercado gourmet brasileiro, a Dr. Peanut, em parceria com o aclamado chef Henrique Fogaça, lança a nova pasta de amendoim sabor Doce de Leite. Uma inovação que levou dois anos de desenvolvimento meticuloso para alcançar a perfeição. Este lançamento é mais que uma simples adição ao portfólio da marca; é uma declaração de amor à gastronomia e um convite aberto para explorar novos sabores.

Inovação no paladar brasileiro com a assinatura gourmet de Henrique Fogaça promete sacudir o mercado

O sabor Doce de Leite, além de ser um dos mais desafiadores projetos da Dr. Peanut, marca um novo capítulo na história da empresa, conhecida por sua liderança e inovação no segmento de pastas de amendoim. Lucas Castro, o visionário fundador da Dr. Peanut, partilha a jornada criativa por trás do novo sabor, destacando a combinação única de energia e sabor que define a nova pasta.

Dr. Peanut promete revolucionar o mercado com uma criação que levou dois anos em desenvolvimento

Henrique Fogaça, conhecido por seu papel como jurado no MasterChef Brasil e por seu compromisso com a culinária de alta qualidade, expressa seu entusiasmo com a parceria. Ele vê o lançamento do sabor Doce de Leite como o início de uma colaboração frutífera, trazendo sua expertise para garantir que o produto não só satisfaça o paladar dos brasileiros, mas também os inspire a experimentar e inovar na cozinha.

Com mais de 100 mil unidades esperadas para serem vendidas no primeiro mês após o lançamento, a Dr. Peanut não está apenas lançando um novo produto; está democratizando o acesso a sabores gourmet, tornando-os acessíveis a todos os públicos, em todos os cantos do Brasil. O produto estará disponível em mais de 10 mil pontos de venda pelo país, incluindo o e-commerce da marca, marcando uma expansão significativa da disponibilidade de sabores gourmet acessíveis ao consumidor médio.

A campanha de lançamento, encabeçada pela imagem de Henrique Fogaça e sob a direção criativa de Rocky Santos, pretende mergulhar tanto o público interno quanto o externo em uma experiência única, destacando a combinação de inovação e tradição que a nova pasta de amendoim sabor Doce de Leite representa.

Este lançamento não é apenas sobre sabor; é sobre experiência, inovação e, acima de tudo, paixão pela boa comida. A Dr. Peanut e Henrique Fogaça convidam todos a descobrirem juntos o sabor revolucionário da pasta de amendoim sabor Doce de Leite, um produto que promete ser o protagonista da marca e um novo favorito entre os amantes de sabores inovadores e gourmet.

O pré-lançamento ocorreu na convenção anual do Gruplo Supley com a presença do embaixador Henrique Fogaça. Nos dias 05, 06 e 07 de abril o sabor será apresentado no estande de 101 m2 da Dr. Peanut presente na Arnold South America.