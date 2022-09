Gospel: Clovis, artista baiano indicado ao Grammy Latino 2022

Pela primeira vez na premiação, músico concorre com o disco “Epifania” na categoria Melhor Álbum de Música Cristã e defende fé sem alienação

Se você já ouviu a canção “Ninguém Explica Deus”, provavelmente já ouviu também falar do autor e intérprete da música gospel que engajou no mundo todo, atingindo o número de mais de 785 milhões de visualizações nos plays do YouTube e nas plataformas de áudio. Clovis é um dos artistas indicados ao Grammy Latino 2022.

O músico baiano compôs o álbum “Epifania”, lançado pela Som Livre em agosto de 2021, que concorre na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.

Entre os próximos trabalhos de Clovis está a regravação do sucesso “Ninguém Explica Deus”, com previsão de lançamento para outubro, além de músicas inéditas e um álbum especial de releituras de toda sua obra, composta por sucessos e diversos hits, para este ano ainda.

Músico já compôs com Claudia Leite

O músico celebra sua primeira indicação ao Grammy Latino, aumentando o coro de artistas brasileiros na premiação: “Esta é minha primeira indicação ao Grammy, me sinto muito feliz, honrado e ao mesmo tempo desafiado, é uma responsabilidade representar o segmento e estar na seleção com tanta gente boa de um prêmio tão importante como o Grammy Latino. É a resposta de um trabalho. Desde a capa do disco até a concepção final de sonoridade, eu tô muito bem acompanhado de pessoas incríveis e profissionais maravilhosos, por isso a gente tá celebrando juntos a vitória dessa indicação”.

Cantor e compositor do segmento gospel e defensor da fé sem alienação, Clovis ficou conhecido como ex-vocalista da banda Preto no Branco em 2015, também foi um dos vocalistas da banda Renascer Praise e desde 2016 seguiu paralelamente sua carreira solo.

Ao longo da carreira, ele já coleciona parcerias com nomes como Claudia Leitte, Davi Sacer, Kivitz e Harmonia do Samba. O álbum “Epifania”, que carrega o significado de revelação e manifestação de Deus, chegou em 2021 pela gravadora Som Livre. “O ‘Epifania’ representa na minha vida um lugar de uma consciência muito grande, não só de espiritualidade, mas de uma consciência política que nos tomou desde o início da pandemia para cá. A gente viveu muita coisa como país e surgiu a necessidade de fazer um disco que falasse ao mesmo tempo da nossa espiritualidade e da nossa fé, mas sem parecer alienado, falando de um Deus mais presente”.

Sobre as mensagens e importância da música cristã no cenário musical e principalmente durante um período de pandemia mundial, circunstância na qual lançou o álbum “Epifania”, Clovis reitera: “A música cristã é gigante, não é só uma música de esperança, de eternidade, não é apenas sobre as coisas do céu. A música cristã segue tratando pessoas que se agoniaram na pandemia e que só se acalmaram ouvindo essa mensagem, então tem uma função terapêutica acima de tudo. Além de ser mercadologicamente e economicamente muito importante, porque muita gente foi surgindo do gospel e entendendo que a mensagem do evangelho não é só falar das coisas que estão por vir, mas sobre as coisas que a gente tá vivendo no dia a dia. O sofrimento do povo, as realizações deste povo, as agonias deste povo, os alívios, as vitórias e as derrotas. Isso tudo faz parte da história e eu faço parte deste time, que está interessado em reportar essa história também através da música cristã”.

O álbum “Epifania” (2021/Som Livre) possui 10 faixas e está disponível nas plataformas digitais – ouça aqui – https://somlivre.lnk.to/Epifania e com videoclipes no canal oficial do Clovis no YouTube.