Goiânia, conhecida como a capital do sertanejo, é a nova anfitriã da Exponeja em 2022

O evento, voltado para os profissionais da música sertaneja e para amantes de música no geral, chega a sua terceira edição em novembro

São dois anos de muita espera pelo público que já participou das edições anteriores e também pelo público goiano que aguarda com muita expectativa pela primeira vez em Goiânia, a realização da exponeja. O evento é voltado para os profissionais da música e também para quem tem interesse em ingressar nesse nicho de mercado da música em geral e do show business. O evento será realizado, nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2022, no Espaço Dois Ipês. A programação vai das 9h00 às 23h30 nos 3 dias de evento.

Pedro, ex-dupla com Thiago e filho do cantor Leonardo em edição anterior da Exponeja

Existe uma grande expectativa para essa edição em Goiânia, por ser a primeira edição a ser realizada no berço da música sertaneja no Brasil, onde vários artistas do alto escalão têm residências fixas e escritórios, assim como também um grande número de profissionais que trabalham e acompanham esses artistas no dia a dia, principalmente compositores, produtores, músicos e profissionais técnicos que trabalham nos estúdios de gravações com tecnologias avançadas.

As duas primeiras edições presenciais aconteceram em São Paulo, sendo a primeira no Centro de Convenções Rebouças e a segunda no Palácio das Convenções do Anhembi/SP. As edições de 2020 e 2021 foram online, reunindo grandes profissionais que apresentaram ao mercado as novidades e tendências do pós-pandemia.

A principal característica desse evento é o networking, onde se encontram as novidades do mercado em todas as áreas que vai do compositor, passando por áreas como assessoria jurídica, construção de imagem, logística, marketing, direitos autorais, assessoria de imprensa, até as estruturas de montagem de palco. Essa parte do evento funciona como uma feira de negócios, com os estandes expositores de marcas e produtos.

O evento é uma grande oportunidade para quem ama música sertaneja e deseja iniciar uma carreira

A segunda caraterística é o encontro de bastidores, onde o evento acontece de fato e geram um grande encontro da família da música, reunindo no mesmo local a turma da graxa, os compositores e as equipes estratégicas dos escritórios . Para muitos, esse se torna o foco, ir ao evento para encontrar os colegas de profissão que falam a mesma língua, que se falam sempre, quase que diariamente, porém raramente se encontram. Muitos nunca se encontraram. Destaque principalmente para os artistas, que se sentem à vontade para circular livremente no evento, curtir tudo que o evento proporciona com toda liberdade, como uma grande família. Alguns passos e o encontro com os artistas.

A terceira característica, não menos importante, é o aprendizado, assistindo as palestras, painéis e workshops. Nesses espaços são apresentados conteúdos de todas as áreas, por profissionais experientes que apresentam seus cases de sucesso, suas experiências no mercado e também as novidades. Há sempre uma grande expectativa em todas as edições pela lista dos palestrantes, que são profissionais famosos e admirados em suas áreas pelos colegas. Muitos se deslocam do Brasil inteiro para assisti-los e esses se tornam as grandes estrelas do evento.

Esta edição de 2022 ganha três novidades: A primeira é a praça de alimentação, com espaços exclusivos para food trucks com lanches e para os bares ambientados. A segunda tão esperada, serão os famosos “afters”, dentro do espaço do evento com shows e uma série de entretenimento no pós-evento, das 19h00 às 23h30.

A terceira é que além do acesso presencial ao evento, quem não tiver a oportunidade de vir até Goiânia, o evento disponibilizará em um ambiente de plataforma digital, com acessos exclusivos para quem adquirir o passaporte, todo o conteúdo das palestras e workshops, que ficarão disponíveis por 90 dias para assistir dia e hora que quiser. Serão 21 painéis, 24 workshops, mais de 80 especialistas convidados que apresentarão conteúdos exclusivos para o eventoe tudo acontecerá simultaneamente.

Várias instituições voltadas exclusivamente para profissionais da música, estarão presentes, com espaços que nunca tiveram antes. Todas as informações para participar do evento, relação dos palestrantes, como se inscrever e adquirir passaportes para os acessos presenciais e online, encontram-se no site.