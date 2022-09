Gloria Groove inaugura Lady Leste Tour 2.0 no Rock in Rio

Cantora lança novo show nesta quinta-feira (8), no Palco Sunset do festival

Gloria Groove, uma das maiores artistas do Brasil, surpreenderá novamente os fãs com um show totalmente inédito no Rock in Rio! Nesta quinta-feira (8), a cantora irá inaugurar a Lady Leste Tour 2.0, uma “evolução” da turnê do álbum Lady Leste, que superou meio bilhão de streams nas plataformas digitais.

A drag queen com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify escolheu o Palco Sunset do maior festival de música do mundo para estrear o novo show. Este será o primeiro show solo da cantora no Rock in Rio. Em 2019, foi convidada para se apresentar ao lado de Karol Conká e Linn da Quebrada.

“No Rock in Rio, dia 8 de setembro, às 16h55, no Palco Sunset, a gente estreia a Lady Leste Tour 2.0, o segundo show da era Lady Leste, com temática diferenciada. Ele vem com uma estética circo, cabaret, rock, recheado de surpresas. Por enquanto, é isso o que vocês podem saber. Mas podem esperar muitos momentos icônicos e as melhores faixas da Gloria em uma celebração de todas as eras!”, antecipa a multiartista.

Nossa Bonekinha acabou de voltar da Europa, onde percorreu seis países diferentes levando a zona leste de São Paulo, sua terra natal, para fora do Brasil. Gloria Groove lotou casas de shows em Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Suíça e França.

Consagrada como uma das principais cantoras do Brasil, Gloria acaba de emplacar duas músicas na trilha sonora da nova novela das sete da Globo, “Cara e Coragem”: uma versão repaginada da clássica “Maniac” e “A Música Mais Triste do Ano”, em parceria com Ludmilla.

Em junho, a cantora recebeu o disco de platina triplo pelo álbum “Lady Leste”, com os hits “Bonekinha”, “A Queda”, “Leilão” e “Vermelho”, pela impressionante marca de 500 milhões de execuções nas plataformas de música. Sucesso absoluto!