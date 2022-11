Globo consolida patrocinadores para próxima temporada de futebol

Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil devem contar com patrocinadores importantes



A Rede Globo já firmou os contratos para patrocinadores da próxima temporada de futebol, em 2023. Nomes importantes do mercado como Amazon, Itaú, Stellantis e Vivo integram o timaço de anunciantes, outras três empresas seguem em negociação.

Fortalecida no cenário de streaming e no e-commerce, Amazon fará parte do time de patrocinadores (Reprodução/Internet)

De acordo contrato firmado, as marcas farão presença durante o Brasileirão, Copa do Brasil, além da cobertura jornalística nas competições em toda a grade de programação da TV do Plim Plim. A novidade para o próximo ano, é a Stellantis, que integra marcas de automóveis como Fiat, Jipe e Citroen.

Vivo renova contrato e segue como anunciante do Brasileirão e Copa do Brasil (Reprodução/Internet)

Conforme o plano comercial da emissora, a cota de patrocínio é de R$ 240,9 milhões para cada uma das empresas selecionadas. Outro motivo a ser comemorado é que em 2023, a Libertadores da América deve voltar a ser transmitida pela Globo, após dois anos no SBT.



A grande novidade da vez é a chegada da Stellantis (Reprodução/Internet)

Por outro lado, ainda estão sobrando cotas de patrocinadores como Grupo Petrópolis, Sportingbet e Hypera Pharma que ainda não renovaram o acordo. Caso não sejam renovados, haverá a possibilidade de abertura para outros segmentos como higiene e medicamentos.