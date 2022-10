Globo alcança 70% da população brasileira; conforme levantamento interno

Dado foi apontado pela diretora de Negócios Integrados em Publicidade, Manzar Feres

De acordo com um levantamento interno realizado pela TV Globo, a emissora alcança cerca de 70% da população brasileira. O dado foi divulgado pela diretora de Negócios Integrados em Publicidade, Manzar Ferez, durante o UpFront 2023, evento realizado na última quinta-feira (27), que discutiu tendências mercadológicas, no Memorial da América Latina, São Paulo.

Conforme Feres, o Grupo Globo tem capacidade de mensurar os impactos causados pela publicidade veiculada, tanto no Globo Play, quanto nos 26 canais que dispõe. Ao todo, 140 milhões de brasileiros acompanham a programação da TV do Plim Plim.



A pesquisa leva ainda em consideração que 87% da população brasileira é atingida pelos conteúdos Globo em um mês. Dessa forma, o retorno de investimento dos parceiros e anunciantes chegam a 91% de conversão. Diante da análise digital, a emissora sobressai em 12% o tempo de conteúdo consumido se comparado com outras plataformas de vídeo, entre o público até 24 anos.

“O hábito de brasileiro de assistir conteúdo de vídeo e acompanhar é 71% maior na Globo, do que em outras plataformas de vídeo. A gente sabe que quando várias pessoas visualizam juntas, isso pode gerar muito mais eficiência, muito maior retorno para as marcas”, enfatizou a diretora.

