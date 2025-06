Global agrícola, Loveland fortalece operações no MS

Com mais de 50 anos de tradição e inovação no desenvolvimento de tecnologias para o agro, a Loveland dá início a uma nova etapa de presença no Mato Grosso do Sul. A marca global, trazida com exclusividade ao Brasil pela Nutrien há pouco mais de cinco anos, já é reconhecida entre os agricultores por produtos consagrados como Liberate e Coach. E reforça sua atuação local, pautada em uma abordagem técnica, maior proximidade com os clientes e um portfólio voltado diretamente ao ganho de produtividade no campo.

Gerente de portfólio de nutricionais da Nutrien, Daniel Souza.

Marcando o início dessa fase no Estado – um dos principais polos agrícolas do país -, a Loveland foi oficialmente apresentada a produtores e profissionais da região durante um encontro técnico realizado em Maracaju, no último dia 14 de maio. Exclusivo para convidados, o evento buscou apresentar, na prática, como o portfólio Loveland pode contribuir para o desempenho das lavouras sul-mato-grossenses.

A programação contou com palestras e bate-papos técnicos. Destaque para a participação do professor Dr. Geraldo Chavarria, que abordou aspectos da fisiologia vegetal, e do gerente de portfólio de nutricionais da Nutrien, Daniel Souza (foto), que trouxe uma visão estratégica sobre nutrição de cultivos, produtividade e oportunidades de mercado. Daniel também apresentou as soluções Loveland como ferramentas práticas para o sucesso no campo.

Referência mundial em tecnologias de alta performance, marca do grupo Nutrien consolida presença no Brasil com soluções em adjuvantes, nutricionais e bioestimulantes.

“Nosso objetivo é impulsionar o agronegócio brasileiro com soluções inovadoras que melhorem o desempenho das lavouras. A aproximação com o Mato Grosso do Sul é parte dessa estratégia, e o evento de Maracaju foi um importante ponto de partida”, afirmou.

Tradição, inovação e alta performance

Fundada na cidade de Loveland, no Colorado (EUA), onde ainda mantém o centro de suas operações, a marca é reconhecida na América do Norte por seu portfólio robusto e soluções de alta performance em adjuvantes, nutricionais e bioestimulantes. Sua expansão no Brasil representa um movimento global da Nutrien para ampliar o acesso dos produtores brasileiros a tecnologias com resultados consolidados em diversas regiões do mundo.

“O Mato Grosso do Sul tem um papel estratégico para o crescimento da Loveland no Brasil. É um Estado altamente tecnificado, com produtores atentos à inovação; o que está totalmente alinhado ao nosso compromisso de oferecer tecnologias de última geração, com eficiência comprovada no campo”, complementou Daniel.