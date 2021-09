”Poder dividir a cena com um ator como Tony Ramos é surreal pra mim” comenta a atriz Gil Jung

Além de ter sido apresentadora do Multishow por quase 10 anos, Gil Jung estrelou produções na rede globo como Sol Nascente, Rock Story e Vade Retro, nessa última fazendo par com o ícone da teledramaturgia Tony Ramos

Gil Jung posou para as lentes da fotógrafa Andrea Schaefer num ensaio sensual para a revista digital Diamond Brasil. “Por um tempo eu achei que tinha que me manter em um padrão para ser aceita na sociedade, porém contudo, percebi que não fazia sentido, iriam me julgar da mesma forma e foi então que me permiti. A fotografia feminina realmente contribui para que você se sinta mais mulher, mais forte, mais sensual e mais você. Por esse motivo , depois de 15 anos do meu primeiro ensaio sensual, aceitei o convite da Diamond e confesso que me sinto ainda mais sensual e poderosa hoje do que antes”, disse a atriz.



