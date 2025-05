Gigi Hadid celebra parceria com Havaianas em evento em Nova York

Na última quarta-feira (28), a modelo Gigi Hadid organizou uma festa para celebrar a sua coleção cápsula com a Havaianas.

O evento, que aconteceu no Altro Paradiso, reuniu convidados do universo fashion e amigos próximos para brindar o novo capítulo de Gigi com a famosa marca brasileira de chinelos.

Sabrina Sato. (Foto: Divulgação)

Embaixadora global da Havaianas desde março, Gigi co-criou sua própria coleção cápsula inspirada nas ilustrações pin-up e em seus elementos glamourosos. Misturando o charme retrô com um toque moderno, as estampas da colaboração apresentam tons hipnotizantes de praias ao pôr do sol, nascer do sol e ondas do mar, unindo sua visão a quatro versões exclusivas dos modelos Top e Slim Square da Havaianas.

Olivia Palermo. (Foto: Divulgação)

A celebração teve a presença de nomes influentes, como a empresária e personalidade do mundo da moda Olivia Palermo e seus amigos mais próximos.

Malu Borges e Gigi Hadid. (Foto: Divulgação)

Convidados brasileiros também marcaram presença, como a apresentadora e embaixadora da Havaianas Sabrina Sato, famosa pelo estilo marcante e influência que impactam o cenário fashion global, além da influenciadora Malu Borges, conhecida por ditar tendências; e Hugo Gloss, figura influente da cultura pop.

A coleção limitada estará disponível na loja do shopping Iguatemi e no site próprio da marca para clientes de todo o Brasil.